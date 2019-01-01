На Гомельщине от взрыва петард в новогоднюю ночь пострадали четыре человека

  • 01 января 2019, 11:39
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Петарды в очередной раз стали причиной трагедии. В новогоднюю ночь на Гомельщине пострадали четыре человека.

Примерно в 3.40 в Мозыре в руке у 48-летнего мужчины взорвалась петарда. По предварительным данным, у него поврежден второй и третий пальцы левой руки.

Спустя 40 минут аналогичная ситуация произошла в Речице, где 29-летняя девушка взрывала петарды во дворе своего дома. У нее диагностировали «контузию правого глазного яблока и химический ожог правого глаза».

В обоих случаях пострадавшие были в нетрезвом состоянии, сообщили в УВД.




gomel.today
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Места: Мозырь (2125), Речица (1405)

Метки: Происшествия (13622), Область (6345)

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