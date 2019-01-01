На Гомельщине от взрыва петард в новогоднюю ночь пострадали четыре человека
- 01 января 2019, 11:39
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Места: Мозырь (2125), Речица (1405)
Метки: Происшествия (13622), Область (6345)
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