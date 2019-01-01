Ажиотаж в гомельских банях: сотни горожан встретили Новый год в стиле героев фильма «Ирония судьбы»

«Есть такая традиция — каждый год 31 декабря ходить в баню». Все, конечно, узнали крылатую фразу из любимого новогоднего фильма.

Все знаем сюжет, но, оказывается, традиция не придуманная: в Гомеле в последний день года — банный ажиотаж!

Этот обычай распространился как раз после выхода на экраны бессмертной комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или С лёгким паром!» Так что у городских бань вчера был по-настоящему жаркий день. Парные заполнены до отказа, с самого утра — очереди. Но пика активности банщики всё же ожидали в полночь — судя по забронированным местам, несколько сотен горожан встретили Новый год с веником в руках.

Считается, что после пронизывающего пара и «колотилки» ароматными вениками в следующий год вступаешь не только чистым, но и весёлым, энергичным и обновленным.