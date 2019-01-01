С метелью и морозами. Погода в Гомеле на первую неделю января

В новогоднюю ночь было тепло, однако это лишь затишье перед бурей: совсем скоро в Гомеле ударят морозы.

Первые числа января столбик термометра будет колебаться в районе нуля градусов.

Но в четверг вечером ситуация изменится: на смену мокрому снегу придет настоящая метель, а температура резко снизиться до −8°С. В пятницу утром похолодает больше — до −12°С.

Однако синоптики уверены, морозы в основном придутся на ночь, днем температура не упадет ниже −6°С.