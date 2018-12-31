Фотофакт: в Новобелице легковушка врезалась в жилой дом

  • 31 декабря 2018, 18:36
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На перекрестке улиц Севастопольская и Ленинградская легковой автомобиль въехал в частный жилой дом.

Фотографиями происшествия поделилась читательница «Сильных Новостей». На месте работают сотрудники ГАИ.


Будет дополнено.




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