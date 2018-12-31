Фотофакт: в Новобелице легковушка врезалась в жилой дом
- 31 декабря 2018, 18:36
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Места: Гомель (24421)
Метки: Авто (6183), Происшествия (13615)
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