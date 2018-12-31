Спасатель и спаситель, маленький десантник и директор. Люди Гомельщины, которые восхитили нас в 2018-м

2018-й был разнообразным — на события, явления и тех, кто их создает.

В уходящем году мы встретили большое количество людей, которые удивили нас своим оптимизмом, стальными нервами, сильным характером, стремлением жить и побеждать любые невзгоды. Искренне считаем, что эти люди заслуживают звания «Народные герои Гомельщины по версии TUT.BY». Кто же они?

Амбициозный велотурист





У 27-летнего гомельчанина Сергея Ребко амбициозный план: за пять лет проехать 100 тысяч километров на велосипеде. Половину пути он уже преодолел.

Сначала парень путешествовал по Беларуси и Украине. А прошлой зимой решил отправиться подальше — проехал на велосипеде Таиланд, Малайзию, Сингапур, Индонезию... Всего по Юго-Восточной Азии наколесил 4,5 тысячи км. Затем было семимесячное путешествие по России. Затем исколесил Европу (Польша, Германия, Австрия, Швейцария-Франция, Испания). Всего в этом году проехал 22 000 км. Встречать Новый год приехал в Гомель. В планах на следующий год — поездка в Пекин.

Спаситель тонувшего мальчика





8 июля в водоеме возле 96-го микрорайона Гомеля тонул мальчик. На его счастье, на берегу отдыхал Александр Моисеев с супругой. Мужчина, не задумываясь, бросился в воду и спас ребенка.

— Мальчик был метрах в 10 от берега. То уходил под воду, то всплывал. Я пока плыл, боялся одного — чтобы он совсем не исчез. Где его тогда искать? Мне оставалось метра полтора — и он пропал. Я нырнул, нащупал под водой его голову, попытался схватить за волосы — выскальзывают, потом кое-как за плечо поймал и стал тянуть к берегу. Тяну, а у него изо рта фонтан бьет. Нужно было срочно перевернуть лицом вниз, чтобы не захлебнулся, а под ногами дна нет. У меня рост 187, а дна нет! — рассказывал Александр.

К счастью, все для всех закончилось хорошо.

Самый юный десантник





Еще один отважный мужик, который, правда, пока совсем мальчик — 8-летний Тимофей Нисловский. 16 июня он прыгнул с высоты 2900 метров (пока, конечно, с инструктором) — и стал самым юным парашютистом страны.

— Страшно было, только когда дверь самолета открылась, а потом было круто! А ночью мне приснилось, что я один прыгал, — рассказал нам Тимофей.





Создатель первого в Гомеле «вежливого» пляжа





Этим летом в Гомеле один из пляжей — Любенский — сделали свободным от алкоголя, курения и сквернословия. Инициатива принадлежит обычному горожанину Виктору Железовскому. Все лето он не просто прогуливался вдоль берега, но еще и прививал отдыхающим хорошие манеры. Не всегда получалось. Многие крутили у виска. Но были и те, кто прислушивался к замечаниям активиста. Параллельно Железновский подключал к инициативе чиновников. В итоге на пляже появилось специально отведенное место для курения, скамейки и информационно-предупредительные таблички. Теперь осталось подтянуть дисциплину отдыхающих.

Работники колхоза, отстоявшие у чиновников своего председателя





Очень всех удивили 125 работников ОАО «Некрашенский», которые, как только узнали, что там наверху в райисполкоме уволили их дорогого и любимого «батьку», вышли на самую настоящую забастовку. Бастовали 9 часов. И победили. Василия Лаханского на работе восстановили.

— Это самая большая мне награда за все годы. В сто раз приятнее, чем та медаль «За трудовые заслуги», которую в прошлом году мне Кобяков вручал, — поделился эмоциями председатель, который, к слову, руководит здесь уже 20 лет.

Отшельник, который живет над пропастью





Еще один наш герой — 53-летний Александр Новиков. Просто отшельник, который любит собак больше, чем людей. Но таких полно. Здесь удивительно другое — весной река во время половодья унесла с собой часть его дома. Все рухнуло в один момент — и уплыло по течению. Хозяин уцелел: сидел на своем топчане в другой комнате. Теперь так и живет.

Этот дом для большой семьи его отец построил сразу после войны. Тогда Днепр протекал метрах в сорока от его стен. Но день за днем русло реки менялось, вода наступала, а этой весной подошла вплотную и наделала беды.





В Лукском сельском совете, на территории которого находится дом № 1 на улице Лесной, TUT.BY рассказали, что местные власти не единожды предлагали Новикову съехать из аварийного жилища. Сначала давали квартиру в Жлобине, потом — дом в соседней деревне, но отшельник все варианты решительно отмел.

Неугомонный пенсионер Нуйдель





А вот Льву Нуйделю одиночество, наоборот, не по душе. Предпочитает веселую шумную компанию — желательно фигуристов.

Льву Ильичу 89. На коньках он стоит, сколько себя помнит. Тогда, 80 лет назад, не было ни ледовых арен с музыкой, ни крытых катков с искусственным льдом. Да и сами коньки были большой роскошью. Но ему повезло — как-то на чердаке наткнулся на дядькины «снегурки». Привязал к валенкам да и поехал. И так всю жизнь. Сейчас раз в неделю Лев Ильич отправляется в Ледовый дворец. Кстати, несколько лет назад по ходатайству губернатора ему выписали пожизненный абонемент на массовые катания.

Ну и спасатель с железными нервами





Помните уставшего, но выдержанного пожарного из скандального видео гомельского блогера Максима Филиповича? Человек, которому хамил блогер, — заместитель начальника областного управления МЧС Сергей Новик. В ту ночь он вместе со своими подчиненными тушил серьезный пожар. А еще — еле сдерживался, чтобы не накостылять приставучему блогеру. И что в итоге? Полковник получил овации, а блогер — 15 суток за мелкое хулиганство.