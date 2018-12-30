Качество VS цена. Выбираем игристое вино к новогоднему столу, за которое не стыдно

Два и дня и мы все выдохнем. Никаких километровых очередей, новогодней лихорадки с подарками, закрытие всех долгов на работе. Мы сядем в кругу друзей и родных, посмотрим новогоднее поздравление, откроем бутылочку «Шампанского», поднимем бокалы. А вот тут стоп! Вы уверены, что сделали правильный выбор главного напитка праздника?

Редакция «Сильных новостей» решила устроить предновогодний рейд, чтобы выбрать лучший вариант игристого вина для праздника. В этом нам поможет дипломированный сомелье из Киева Юрий Клаунинг, который нам наудачу приехал в Гомель.

Что ж, чтобы выбрать «правильный» напиток Нового года, мы отправляемся в «Евроопт» на ул. Хатаевича. Мы неспроста выбрали именно этот магазин — единственный круглосуточный гипермаркет, где ночью здесь полно людей, и они явно не за хлебом приезжают. Плюс, эта сеть магазинов самая большая, следовательно, их ассортимент можно найти во всех торговых точках Гомеля.





С детства мы знаем, что редкий стол в стране будет отмечать Новый год без бутылочки «Советского Шампанского», которое и вовсе не шампанское, а игристое вино. Чтобы разобраться, что к чему, для начала учим матчасть с профессиональным сомелье.

Шампанское — это игристое вино, сделанное из сортов винограда «Шардоне», «Пино Нуара» и «Пино Менье», как основных. Всего в производстве участвует их семь. Шампанское подвергается длинному и строгому перечню технологических требований — урожайность виноградника, степень отжима, строгий сортовой состав, правильная подрезка лозы, минимальная выдержка, запрет на полив и многое другое. Обязательным условием так же является происхождение — только Франция, только регион Шампань. Это все лишь для того, чтоб иметь право нанести на этикетке слово «Champagne». Именно это строгое соблюдение всех условий винного законодательного регламента является главным отличием от других игристых вин и дает гарантию качества в виде идеального игристого. Еще одна отличительная черта — это опыт французов. Они делают шампанское уже около 350-и лет.





Что же касается «Советского Шампанского», популярного в странах СНГ, Юрий к нему категоричен: «Из-за того, что во времена союза государству было необходимо создать иллюзию благополучия для своего бедного народа. Ведь шампанское — это символ счастья, торжества, богатства и благополучия. Именно по этой причине в 1924 году советское правительство поставило задачу, сделать игристое вино, которое станет доступно всем слоям. Собственно в Украине, России и Беларуси подобный обман продолжается.

Был недавно в магазине, самой большой сети супермаркетов Гомеля, и решил посмотреть, как обстоят дела у отечественного виноделия. И лучше бы я этого не делал, потому что я зашел в отдел с игристыми винами, на мгновение обрадовался "широкому" выбору последних. Но не все так просто. Все представленные позиции, а их достаточно много и оформлены самым разным образом, были с "Минского завода виноградных вин". Целый стеллаж, одного и того же вина. Такое чувство, будто у них только брют и полусладкое, которое они просто наливают в разные бутылки. Вы можете возразить, но я проверил количество сахара, и диапазон погрешности количества алкоголя — везде практически идентично. Выбор без выбора!».

В этом есть доля правды. Большинство магазинов выделили к Новому Году отдельные стеллажи с игристыми винами. 90% из них принадлежат одному и тому же заводу. К слову, «Советское Шампанское», которым заставлены все полки, выпускается по ГОСТу 13918, которое разрешает применять в качестве сырья этиловый спирт, аммиак, коньячный спирт, диоксид серы, клей рыбный пищевой.

Тем не менее, выбрать стоящее игристое вино можно. Юрий сделал обзор 7 видов вина, 3 из которых лучше обойти стороной, а вот последними 4-мя можно смело угощать гостей.

«Советское Шампанское», брют/ полусладкое/ полусухое — 5,39 р.





Самый продаваемый напиток из Евроопта, изготовленный по «прогрессивной технологии шампанизации».

Метод шампанизации подразумевает выдержку на дрожжевом осадке, что является самой дорогой, скрупулезной и длительной технологией изготовления самых лучших и дорогих в мире игристых вин... за 5 рублей в Евроопте? Похоже на неудачную шутку. Кому-то пора уволить своего маркетолога. Кроме явного преувеличения качества продукции, Юрий делает акцент на разбежке наличия спирта в «игристом» — 10,5 −13.5%:

«Производитель, люди пьют вашу продукцию, а вы даже не уверены, сколько там спирта? Что тогда сказать о количестве диоксида серы, количество которого вообще не указано на этикетке? Может, вы тоже не уверенны? А ведь это сильнейший яд, в количествах превышающих норму. Один из симптомов отравления серой — головная боль, а значит, народная примета имеет место быть. Но гласит она, в реальности, не о результатах ночного кутежа, а об отравлении некачественным алкоголем».

«Искристое классическое» из Литвы — 8,99р.

Странная игра слов с «игристым» и не понятно, что является классикой?





По мнению сомелье, на самом деле «искристое» — это искусственно насыщенное углекислотой вино.





«Обладает свежим и мягким вкусом, насыщенным ароматом спелых фруктов и "виноградной лозы" — откуда в "игристом" за 4.5 доллара сложный древесный аромат виноградной лозы? Это ведь даже не вино, а купаж (смесь) натуральных виноградных и фруктовых вин. А значит — это дорогой сидр за 8.99» .

«Советское Шампанское» от Ambassador — 4,99р.





Производится методом индивидуальной шампанизации по традиционной технологии производства «Советского шампанского».

«Традиционная технология производства "Советского" не подразумевает индивидуальной шампанизации. Никакой вторичной ферментации в бутылке на дрожжевом осадке, как делают в Шампани, Франция. Сомнительную формулировку на лицевой этикетке тут же пытаются оправдать на обороте. Ситуацию замяли, осадок остался. Не дрожжевой, а как будто тебя пытаются обмануть, что вынуждает сомневаться в честности производителя».

Теперь о приемлемой продукции, за качеством которой следит строгий законодательный регламент. И, к сожалению, хоть это и ожидаемо, это не отечественное вино. Лучшее соотношение цены и качества.

Asti — 21,85 р





Популярное итальянское игристое из самых ароматных мускатных сортов винограда, которые является чуть ли не самыми древними. Традиционно — это вино родом из региона Пьемонт, когда-то деревушки, а сейчас города Асти, что на севере Италии. Производится методом Шарма (шампанизация в резервуаре).

Его сладость свидетельствует не о добавлении сахара, напротив, это сладость самого вина. Брожение искусственно остановлено путем фильтрации, охлаждения или консервацией. Это вино начали делать с начала ХХ века, сейчас оно обладает высшей категорией вин Италии DOCG. «Это одно из немногих вин, основным вкусом и ароматом которого является...виноград! В целом — сладкое, легкое, бодрящее, не очень опьяняющее вино, с ароматом дюшеса, ситро, спелых фруктов и белого винограда!»

Prosecco — 24,19р

Наверное, одно из самых освежающих игристых вин, с всегда меньшим количеством сахара, чем в Lambrusco или Asti. Как ни странно, так же из Италии, регион Венето.





Вино из одноименного до 2009 года винограда «Просекко», теперь его называют «Глера». Отличительная черта «Просекко» — свежесть зеленых яблок, цитруса и травяные нотки с нюансами полевых цветов. Более высокая цена обусловлена большим мировым спросом это вина с 2008-го года. Является мнимой альтернативой шампанского для стран СНГ, в свою очередь в Европе это вино пьют как незамысловатый аперитив.

Lambrusco — 9,99р





Итальянское игристое вино из дикого винограда, который культивируется в Эмилья-Романья, Ломбардия и Пьемонт, который способен опылятся от других сортов в диких условиях. Это даёт ему возможность каждый раз быть разнообразным.

«Традиционно Lambrusco бывает красным, белым и розовым, а так же сухим, полусухим, полусладким и сладким. Оно всегда приятное, легкое, часто сладенькое, и в меру свежее. Ягоды и спелые фрукты — это то, что ждёт вас в бутылке! Вполне приемлемая цена за контролируемое по происхождению, и гарантируемое качество вина».

Cava — 22.29 р.

Это практически настоящее шампанское. В чем же отличие?





«Не Франция, а Испания, виноград не "шардоне", а "макабео", не 12 месяцев на дрожжевом осадке, а 9. Но это компенсирует его цена, которая в десяток раз ниже, чем у настоящей "шампани". Сливочность, маслянистость, хлебность, плотность — и это все закрепляется невероятной свежестью! Сдоба, ваниль, желтая груша, сливки — и это за 20р».

Редакция «Сильных новостей» поздравляет всех с наступающими праздниками и поднимает бокальчик «вкусного» игристого за наших читателей и качественные новости!