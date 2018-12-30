Новогодний забег малышей прошёл в Гомеле

  • 30 декабря 2018, 15:41
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На беговые дорожки вышли малыши. Участникам (а всем до шести лет) нужно было преодолеть дистанцию в 30 метров.

Крохи рвались к финишу, не жалея коленок. В итоге и с заданием справились, и подняли настроение окружающим. Всё это выглядело довольно забавно — чей-то образ дополнял костюм Деда Мороза, а кто-то стартовал Снегурочкой.

Большинство юных атлетов — постоянные участники забега. Начинали «ползунками», затем научились ходить и перешли в категорию «бегунков». Кто знает — может, среди них будущий олимпийский чемпион. После соревнований малыши встретились с Дедом Морозом. Никто не ушёл без подарков.




ОНТ
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