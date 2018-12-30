Гомельская ГАИ: контролировать трезвость водителей в новогодние дни будем особенно строго

Даже если выпили накануне, не садитесь за руль, предупреждают инспекторы.

В уходящем году водители региона в состоянии опьянения совершили 35 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек погибли и 40 были травмированы, сообщает журнал «Белка».

— Более 3200 нетрезвых водителей удалось задержать, считайте — избежать новых ДТП с их участием, — озвучили статистику в управлении ГАИ УВД Гомельского облисполкома. — Обращаем внимание участников дорожного движения на то, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям в новогодние праздники не будет. Наоборот, контролировать трезвость водителей будем особенно строго.





В эти дни на территории Гомельской области будут повсеместно проводиться массовые проверки, а также акции, направленные на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, ГАИ обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём, своевременно сообщать по номеру 102 о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

В ГАИ напомнили, что за управление транспортным средством пьяному за рулём, а также отказ от прохождения освидетельствования предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления сроком на три года. Употребление алкоголя до необходимой проверки, в том числе и после совершения ДТП, влечёт точно такое же наказание.