На трассе «Гомель-Речица» легковушка сбила пешехода. Мужчина скончался — фото

  • 30 декабря 2018, 15:25
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29 декабря в Гомельском районе около двух часов ночи под колеса «Опеля Виваро» угодил 30-летний пешеход, который находился на проезжей части дороги.


Как сообщает УВД, пешеход скончался от полученных травм прямо на месте происшествия.




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Места: Гомель (24418)

Метки: Происшествия (13611)

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