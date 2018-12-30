На Кирова легковушка сбила пешехода прямо на переходе. ГАИ ищет очевидцев происшествия

  • 30 декабря 2018, 15:11
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26 декабря на улице Кирова возле дома № 94 около десяти утра случилось ДТП.

Автомобиль «Рено Меган Сценик» наехал на пешехода, который переходил улицу на регулируемом пешеходном переходе.

11 ноября около 21:45 на улице Советской возле дома № 130 случилось еще одно ДТП с участием «Рено Меган». Авария закончилась трагедией — водитель погиб.

УГАИ УВД просит граждан, которые располагают какой-либо информацией об этих ДТП, сообщить ее по телефонам 68-40-84, 68-44-44 в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.




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