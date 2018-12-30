С Гомельского мясокомбината снят запрет на поставки в Россию

  • 30 декабря 2018, 13:34
  • 694
  • 0


Россельхознадзор 29 декабря отменил временные ограничения на поставки в Россию продукции двух белорусских предприятий — «Витконпродукт» (Витебск) и Гомельский мясокомбинат.

«Такое решение Россельхознадзором принято по результатам рассмотрения предоставленных белорусским компетентным ведомством материалов расследования, а также с учетом гарантий департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь», — сообщила пресс-служба ведомства.

Россельхознадзор неоднократно предъявлял претензии «Витконпродукту» и Гомельскому мясокомбинату. В частности, в апреле этого года надзорное ведомство обнаружило в колбасе из Гомеля геном вируса АЧС, отмечает БелаПАН.




Naviny.by
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (24418)

Метки: Экономика (14050)

Комментарии правила




Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров