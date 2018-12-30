С Гомельского мясокомбината снят запрет на поставки в Россию

Россельхознадзор 29 декабря отменил временные ограничения на поставки в Россию продукции двух белорусских предприятий — «Витконпродукт» (Витебск) и Гомельский мясокомбинат.

«Такое решение Россельхознадзором принято по результатам рассмотрения предоставленных белорусским компетентным ведомством материалов расследования, а также с учетом гарантий департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь», — сообщила пресс-служба ведомства.

Россельхознадзор неоднократно предъявлял претензии «Витконпродукту» и Гомельскому мясокомбинату. В частности, в апреле этого года надзорное ведомство обнаружило в колбасе из Гомеля геном вируса АЧС, отмечает БелаПАН.