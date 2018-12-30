Беларусь увеличила квоты на предоставление статуса беженцев. Больше всего квот в Гомельской области

Беларусь установила квоты на предоставление статуса беженцев в 2019 году, соответствующее постановление МВД опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с документом, в следующем году страна может принять на 100 человек больше, чем в 2018 году.

МВД на 2019 год установило распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища: по 190 человек могут подать заявления в Витебской и Гомельской областях, в Минской и Могилевской — по 130, в Брестской области примут 150 человек, а меньше всего — 110 желающих получить статус мигранта — смогут в Гродненской области.

Всего статус беженца в 2019 году смогут получить 900 человек, что на 100 человек больше, чем в 2018 и 2017 годах.

Максимальное количестве беженцев Беларусь была готова принять в 2016 и 2015 годах — по 1200 человек ежегодно. Сокращение количества беженцев МВД тогда объяснило объективными причинами — страна просто не может принять большое количество людей, да и необходимости в этом нет.

В 2013 и 2014 установленный лимит был значительно меньше — по 220 человек.

Среди беженцев, а также обратившихся за статусом беженцев в Беларуси в текущем году, лидируют граждане Украины, среди них многие уже прожили в нашей стране длительное время.