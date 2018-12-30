Беларусь увеличила квоты на предоставление статуса беженцев. Больше всего квот в Гомельской области
- 30 декабря 2018, 10:24
- 157
- 0
Метки: Общество (32765)
В Волотове погибла двухнедельная малышка. По предварительной информации, её раздавило диваном
Нашли зажатой спинкой дивана, но официальной версией будет внутриутробная инфекция. Подробности смерти девочки в Волотове
Кастрюля по цене самолета, или Как семья из Витебска купила посуду за $1000
Фермер поднял краном сарай, под который уползла змея, но очень и очень зря... — видео
Видеофакт: в Гомеле парень в трусах бегал вокруг новогодней елки
Туркменские студенты в гомельских магазинах предлагают расплатиться своей картой в обмен на наличные. Зачем?
Новости партнеров