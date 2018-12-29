Топ-10 событий 2018 года в Гомеле: беглый осужденный с ножом, победы жителей против уплотнительной застройки, ядовитая обойная фабрика и открытие детской больницы

Вспоминать год уходящий стало уже традицией. Мы постараемся посмотреть на прошедшее не через призму официальных отчетов, а глазами рядовых гомельчан.

Оговоримся сразу — поставить рейтинг тому или иному событию довольно сложно. У каждого будет свое мнение о значимости произошедшего. Поэтому будем рассматривать темы в хронологическом порядке.

Итак, что больше всего обсуждали и на что обращали внимание наши земляки?

«Елочка, зажгись!»

Конечно, хочется начать с приятного. Собственного говоря, с новогодних праздников все и началось. На центральной площади Гомеля и других городов поставили ярко наряженные елки, горящие огнями. Люди по ними радовались и веселились. «Елочка, зажгись!» — кричали дети вслед за Дедом Морозом. И в двух отдельных случаях то ли новогодняя магия сработала, то ли нарушения правил пожарной безопасности.





В новогоднюю ночь-2018 занялась пламенем елка на площади Победы у библиотеки имени Ленина. Столб дыма от охваченной огнем конструкции поднялся на десятки метров в небо. Второй незапланированный «фейерверк» случился у троллейбусного парка, где тоже загорелась новогодняя елка. К счастью, при этом никто не пострадал.

Продолжая разговор о елках, надо отметить, что в этом году на площади Ленина установлена новая 3D елка. Мнения о ней у гомельчан сложились разные. Сторонники традиционных хвойных украшений ее критикуют. Другие же считают ее очень «современной» и красивой. Мы объективны — именно «пиксельную елку» люди чаще всего называют самым позитивным достижением этого года в нашем городе.

«Выборы, выборы...»

Вернемся в начало уходящего года. Новогодне-рождественские застолья плавно перетекли в выборы в местные Советы. При этом избирательные комиссии, то ли под воздействием праздничного настроения, то ли демонстрируя «международной общественности» начавшуюся «демократизацию», охотно регистрировали всех кандидатов. Еще одним ноу-хау этого сезона стало то, что в предвыборные пикеты пошли не только независимые кандидаты, такие, как Валерий Слепухин, Юлия Ганисевская и другие, но и выдвиженцы от партии власти. С учетом холодной зимней погоды для директоров и прочих руководящих работников стояние на улице перед взорами благодарных гомельчан было своего рода испытание. Особенно, когда избиратели подходили и спрашивали их о росте цен и тарифов, об отношении к Декрету № 3 о налогах на безработных, недавно отмененном под давлением граждан, и прочих неприятных вещах. Но зато дальше все было, как обычно. На «выборах», состоявшихся 18 февраля, сенсации не случилось. Все депутатские места заняли исключительно вышеупомянутые чиновники. Ни один независимый кандидат на всю сотню депутатских мест в Гомеле не попал.

В день выборов стали приходить жировки ЖКХ с очередным серьезным повышением тарифов. Но на результаты «голосования» это никак не повлияло. Видно, уж очень доверяет наш народ своему любимому начальству?

Как снег на голову

Зимний сезон — время активного отдыха на льду и снегу и различных игр и развлечений. Что само по себе небезопасно, особенно если к этому присовокупляется чья то халатность. 10 марта на катке на Речицком шоссе обрушилась крыша, не выдержавшая тяжести снега. 5 человек пострадали — трое взрослых и двое детей. Все они были госпитализированы.





Уже в августе стало известно — Управление Следственного комитета по Гомельской области отказал в возбуждении уголовного дела по данному эпизоду. В тоже время УСК направил в Гомельский облисполком письмо, в котором указал, какие меры нужно предпринять, что бы не допустить подобного в дальнейшем.

Конструктивное взаимодействие

Активно развивался в отчетном году и строительный комплекс Гомеля. Что нельзя всячески не приветствовать. Кроме тех случаев, когда интересы коммерческих застройщиков приходят в явное противоречие с интересами жителей.

Первый такой конфликт интересов завязался в марте этого года в микрорайоне «Гомсельмаш». Уже 17 марта около сотни жителей улиц Фадеева и Чапаева вышли на стихийный митинг против планов уплотнительной застройки. Здесь под снос намеревались пустить «зеленую зону» из бывшего яблоневого сада. И бывшую единственной защитой жилого массива от автомобильной дороги и промышленных выбросов завода «Гомсельмаш». В мае эстафету приняли жители улицы Рогачевской, которых предполагалось «уплотнить» двумя высотными зданиями, буквально перекрывшими людям окна и солнце. На улице Рогачевской также прошло несколько стихийных сходов и бурных встреч с администрацией района и города. «Сильные новости» неоднократно писали об этом.





Насколько нам известно на сегодняшний день, реализация проектов по уплотнительной застройке в этих случаях приостановлена.

В марте СН также освещал факт обращения активистов по поводу неизвестных отходов, загрязняющих Сож. После чего специалисты Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды действительно установили факт несанкционированного сброса в реку, и было принято решение по его устранению.

Блогер, завуч и собака

Эти и многие другие истории активно освещал известный гомельский видеоблогер Артем Шапоров. И, как говорится, ни одно доброе дело у нас не остается безнаказанным. Среди многочисленных сюжетов Артема была история про многодетную семью, в которую пришла завуч школы № 3 Нина Стороженко. По мнению строгого администратора, данная семья заслуживала постановки на СОП. В квартире дети разрисовали обои, а еще там жила старая больная собака. По словам же многодетной матери-вдовы Антонины Шайнюк, придирки к ее семье вызывало вполне законное нежелание платить в школу «добровольно-принудительные» взносы. Во время своего визита завуч в присутствии детей велела усыпить собаку, общую любимицу семьи. Чем вызвал у ребят шок.

Все это Шапоров и изложил в своем видеосюжете. Также благодаря освещению СН, дело получило громкий резонанс. Но все было бы ничего, если бы заместителю по учебной работе не решила подать на блогера в суд. Поводом стал коллаж, где женщина, похожая на Нину Стороженко, была изображена в немецкой форме. При этом все опознавательные знаки на униформе были размыты. Но составители иска не нашли ничего лучшего, как обвинить блогера, заступившегося за детей — в «пропаганде нацизма». Лучше бы они этого не делали. Об истории с гомельским завучем и собакой стали говорить и писать уже по всей республике. Гомельчане приходили на судебные заседания толпами — для того, чтобы поддержать Артема Шапорова. Наиболее же «значимым» результатом процесса стало то, что теперь в интернете красуется надпись «Нина Стороженко — не нацист».

Суд против Артема по иску завуча СШ № 3 стал, пожалуй, одним из самых резонансных общественных событий этого года.

Поножовщина в троллейбусе и ночная погоня

В мае Гомель потрясло буйное криминальное происшествие на улице Советской. Поздно вечером 15 мая трое оперативных работников милиции в штатском пытались задержать 23-летнего гомельчанина, находившегося в розыске за побег из исправительного учреждения. Однако в тот момент, когда оперативники уже повалили беглеца на пол и готовились надеть наручники, ему «на помощь» неожиданно пришел предположительно нетрезвый пассажир. В результате задерживаемый смог достать нож, и тяжело ранил им троих сотрудников милиции. Раны были нанесены, в основном, в область ног, но были весьма глубокими. Один из ударов ножа пришелся в скобу табельного пистолета в скрытой кобуре, в противном случае лезвие вошло бы в грудную полость. Весь пол троллейбуса № 20 был залит кровью. Подозреваемый с места происшествия скрылся. Дворами он выбежал к Сожу.

В это время уже началась операция «Перехват», и на набережной его обнаружил патруль милиции. Преследуемый бросился в реку. И лишь ранним утром группа сотрудников гомельского ОМОН обнаружила его в затопленных паводком прибрежных зарослях. На все предложения сдаться молодой человек не реагировал. И тогда после предупредительных выстрелов, из пистолета ПМ был открыт огонь на поражение — по ногам. Только после этого подозреваемого удалось задержать. Он был доставлен в больницу скорой помощи, где были диагностированы сквозное ранение одной конечности, и ранение с повреждением кости — другой. Все это время задержанный сохранял молчание, отказывался говорить со следствием и потом. Свидетели сообщают, что находясь в больничной палате, он шептал молитвы на арабском языке.

В ближайшее время по данному делу должен состояться суд. При этом соседи и друзья характеризовали беглеца как «хорошего и спокойного парня».

Стихийные события

Не давала скучать нашему городу и стихия. В июле разразились невиданные ливни. В результате городу был нанесен немалый ущерб. Больше всего от паводка пострадали жители частного сектора. Так, в районе каскада озер на «Сельмаше» вода фактически затопила ряд жилых домов. Улица с характерным названием Коммунальная превратилась в реку, а некоторые дома — в бассейны. Люди вычерпывали воду из своих жилищ как могли. В одном из домов вынесли 200 ведер воды, но вода все прибывала. Поэтому пришлось покупать электронасос. Согласно инструкции, МЧС подключается к откачке воды, если ее уровень превысил 20 см.





От подтопления пострадали также жители Прудка и ряда других районов. Так, в районе 2-го переулка Крупской полностью отсутствует ливневая канализация, сток дождевых вод осуществляется в открытую канаву. Во время июльского паводка канава быстро переполнилась, и вода хлынула в дома. Страховые кампании выплатили пострадавшим компенсации.

На улице Интернациональной возле Олимпийского дома под землю «ушел» автомобиль. «Я думал, что начинаю проваливаться в ад» — заявил его водитель.

На улице Советской в районе пересечения с Малайчука и Шилова набухший от ливней грунт продавил старый бетонный коллектор. И сточные воды из поврежденной трубы хлынули наружу, размывая почву изнутри. В результате образовались опасные подземные пустоты, а в нескольких местах земля просто провалилась. Рабочие по краю зияющих провалов ходили с опаской, сообщая: «В некоторых местах земля тут просто шевелиться». Работы по замене старого коллектора новыми пластиковыми трубами велись в авральном режиме, на место выезжал зампредседателя Гомельского горисполкома Александр Сиваков. Для замены труб применялся не раскоп, а специальная землеройная машина типа «Крот». С помощью которой в грунте пробивался канал, а затем заводилась заранее смонтированная труба.

Дед Мороз и обойная фабрика

Но хуже стихийных бедствий в наше время бывают рукотворные. Почти весь год шло противостояние жителей Новобелицы с администрацией фабрики «Гомельобои».

Здесь после установки новых линий виниловых обоев на некоторое время вообще отказались от стандартных очистных сооружений. Вероятно, из соображений экономии и повышения прибыли. В результате густой и едкий дым из фабричной трубы стал оседать прямо на жилые кварталы. Специалистами Гомельской городской и районной инспекции природных ресурсов и окружающей среды были зафиксированы значительные превышения выбросов по формальдегиду. Многие другие вредные вещества аккредитованные в Гомеле лаборатории не фиксируют. В результате активных протестов жителей и активистов, включая «Белорусскую партию зеленые», городские власти обязали руководство фабрики установить очистные сооружения. Однако вместо печей дожига, применяющихся в этих случаях в большинстве стран мира, у нас решили пойти своим, более экономным путем. На обойной фабрике сейчас установлен теплообменник местной конструкции. Это устройство, которое остряки уже прозвали «самогонным аппаратом», собирает отходы методом конденсации, а не уничтожения их при высокой температуре. Кстати, вопрос утилизации накапливающихся отходов также не решен. По словам администрации, контейнеры с этим ядом пока хранятся на фабрике.

Недавно производство виниловых обоев было запущено вновь. По словам официальных инстанций, с выбросами «все хорошо», а отдельные недостатки «устраняются». Жители же окрестных улиц по-прежнему жалуются на удушливый запах, головную боль и тошноту. И очень надеются, что в наступающем году действительно все будет хорошо и они смогут дышать чистым воздухом. Возможно, детям Новобелицкого района стоит написать о таком подарке Дедушке Морозу?

Дети, плитка и мосты

Нам искренне хотелось обращать внимание не только на сенсационные происшествия и негативные моменты. Но и написать про вступившие в строй новые промышленные предприятия, про открытые в этом году школы и детские сады. К сожалению, с этим пока — не часто получается. Но тем не менее, будем справедливы — новые социальные объекты у нас тоже иногда запускаются.

10 августа в присутствии Президента РБ Александр Лукашенко был открыт новый комплекс Гомельской областной детской больницы. «Построили дворец, иначе не скажешь» — заявил президент н церемонии открытия. Накануне этого мероприятия в центре Гомеля велись интенсивные работы по реконструкции и замене тротуарной плитки. Президент также отдал распоряжение ликвидировать все имеющиеся недоделки в детской больнице.

Накануне дня Октябрьской революции, 6 ноября 2018 года в Житковичах, с участием Александра Лукашенко был открыт мост через Припять в Житковичском районе. В декабре 2017 года существующий здесь мост треснул. Понтонная переправа, организованная вскоре, оказалась еще менее прочной — в один из не совсем прекрасных дней расходившаяся река просто унесла его. Жители района столкнулись с немалыми трудностями в своих поездках. Тогда было принято решение фактически снести старый мост и построить новый. «Это символично, что мост открывает президент», - сказал Александр Лукашенко. «Мосты объединяют, а не разъединяют». «Мост построили строители» — радостно сообщила девочка, сразу же после открытия вручавшая президенту макет «моста будущего». Поскольку речь шла о соединении частей Гомельской области, разделенных Припятью, то никакого геополитического подтекста в высказывании президента никому рассмотреть не удалось.

Зато очень много «геполитики» было развернуто вокруг белорусско-украинского форума, прошедшего в Гомеле в ноябре.

На нем состоялась встреча президентов Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Петра Порошенко. Однако большинству гомельчан было не до большой политики. Жителям нашего города запомнилось не само это, безусловно, крупное мероприятие. А подготовка к нему — в течение более месяца центр города превратился в стройплощадку. Иногда это создавало аварийные ситуации. Несмотря на недавнюю реконструкцию Советской, здесь опять полным ходом меняли «старую» плитку — на новую. Многих работников гомельских предприятий также «порадовали» субботники, на которые им регулярно пришлось выходить в это время.

Для объективности картины также добавим — в августе в Ветке был открыт бассейн «Виктория», который давно обещала администрация. Бассейн был построен за четыре месяца, средства на его сооружение были выделены из областного бюджета. Хит сезона — золотой туалет Но все же было в городе событие, которое смело может претендовать на звание «хита сезона». Это — открытие общественной уборной на набережной Сожа. В народе это грандиозное сооружение уже получило имя «золотого туалета». Городскому бюджету это, вероятно, общественно значимое строительство обошлось в 1,5 миллиона рублей

Все бы ничего, но лиха беда начало. И возможно, вдохновленные общественным резонансом, авторы проекта приступили к строительству еще одного точно такого же туалета. При чем практически в сотне метров от первого. Местные юмористы уже прозвали его «бриллиантовым». На Киевском спуске под сооружение нового пафосного санузла уже вырублены деревья и копается фундамент.

Многие гомельчане, конечно, тронуты такой широкой заботой об удовлетворении их самых незамысловатых потребностей. Но все же просят в Новом году, например, подумать еще и о строительстве детских садиков, школ и больниц — в 104-м микрорайоне, жилом массиве «Мельников луг» и многих других. И проложить ливневую канализацию на тех улицах, которые довольно скоро затопят бурные вешние воды.

С наступающим Новым Годом, дорогие гомельчане! Всем вам —веры в лучшее, терпения и здоровья!