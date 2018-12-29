Где купить живую ёлку и самые дешёвые Новогодние атрибуты — видеорепортаж «СН»

  • 29 декабря 2018, 15:06
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До Новогодней ночи остаётся совсем немного. «Сильные новости» решили узнать, где можно закупиться всем необходимым по приемлемым ценам, не стоя в километровой очереди. И, конечно же, где приобрести главный атрибут любимого зимнего праздника — живую ель.




Марина Дробышевская, Надежда Пужинская, gomel.today
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Места: Гомель (24411)

Метки: Общество (32763), Главное (6655), Видео (1054)

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