Два брата-гомельчанина создали целую преступную сеть по теневой торговле стеклом. Общая сумма незаконной выручки перевалила за миллион рублей

СК завершил расследование многоэпизодного уголовного дела о незаконном предпринимательстве в сфере купли-продажи продукции ОАО «Гомельстекло».

По версии следствия, два родных брата, которые имели опыт реализации стекла на ОАО «Гомельстекло» и в коммерческой структуре, на различных этапах преступления привлекли к противоправной деятельности директоров ПУП «Полигласс», «Гомельстекло» и могилевского торгового дома «Стекло». Кроме них, в преступления были вовлечены предприниматели из Бобруйска и безработный гомельчанин.

На протяжении двух лет братья, используя реквизиты коммерческих структур, покупали продукцию ОАО «Гомельстекло», чтобы потом по поддельным документам продать ее производителям стеклопакетов в Беларуси и России. Руководители фирм, которые предоставляли свои реквизиты, от незаконных сделок получали процент. Общий доход, полученный от незаконной предпринимательской деятельности, составил более 1 миллиона рублей.

Обвинения по статье «незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере» предъявлены двум братьям, бывшему директору ПУП «Полигласс» «Гомельсктело» и предпринимателю из Бобруйска. Наказание за пособничество грозит двум директорам коммерческих структур из Бобруйска и Гомеля, а также неработающему гомельчанину. Бывшему директору могилевского торгового дома «Стекло» предъявлено обвинение по статье «злоупотребление служебными полномочиями. На имущество обвиняемых, в том числе на автомобили, земельные участки и недостроенные жилые дома наложен арест на общую сумму более 2,3 миллиона рублей.

Во время проведения оперативных мероприятий следователи обнаружили факт, что замначальника цеха полированного стекла ОАО «Гомельстекло» и замдиректора-начальника цеха ПУП «Полигласс» ОАО «Гомельстекло» в 2017 году содействовали двум братьям в своевременном изготовлении и отгрузке необходимого для них количества стеклоизделий. Их действия квалифицированы как покушение на получение взятки.