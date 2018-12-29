В Гомеле на Советской третий раз за две недели горел подъезд — фото, видео

Две недели назад две ночи подряд горел подвал на Советской. Сегодня ситуация повторилась: в час ночи загорелась кладовка, расположенная между 5 и 6 этажами.

Как и в предыдущие разы, обошлось без пострадавших, однако частота ЧП пугает жителей.









Ночью 17 декабря горела кладовка между 1 и 2 этажами, в следующую ночь пылало между 2 и 3 этажами. На этот раз злоумышленники поднялись выше: они устроили пожар между 5 и 6 этажами.

Проводится проверка, сообщили в пресс-службе МЧС.