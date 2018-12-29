В Гомеле на Советской третий раз за две недели горел подъезд — фото, видео
- 29 декабря 2018, 14:12
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Места: Гомель (24411)
Метки: Происшествия (13609)
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