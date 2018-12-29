Сохраните в закладки! Перед праздниками гомельский эксперт рассказывает простые способы борьбы с похмельем и перееданием

Утро после праздника всегда очень хмурое. Тошнота, головные боли, обезвоживание.... Зато как вчера было весело! В преддверие больших новогодних праздников «Сильные новости» поговорили с экспертом о том, как с помощью простых и доступных методов бороться с утренним похмельем.

О пользе рассола и вреде окрашенного алкоголя нам рассказал медспециалист, магистр психологических наук, сотрудник центра психотерапии «Сквира» Михаил Иванович Сквира. Этот центр оказывает профессиональную помощь при алкогольной, никотиновой и пищевой зависимостях. Советуем сохранить эту статью до второго января! Или до пятнадцатого — кому как больше подходит.





«Человек — существо социальное. Когда он находится в группе, там создаются определенные отношения и правила. Одному сложно прийти, начать пить чай и веселиться, когда все употребляют алкоголь. Для хорошего настроения и позитива совсем не обязательно выпивать, нужно лишь быть в той компании, где хорошо и без алкоголя. Алкоголь создает определенные ощущения эйфории, но они очень кратковременные. А если человек научится делать это без спиртного, то это будет гораздо лучше и при существенно меньших затруднениях. Я выступаю за тотальную трезвость!

Праздник — это не застолье, это не оливье и шампанское. Праздник — это хорошее настроение, это прогулки к елке, дети и снеговик. Это не сесть, наесться и потом бороться с последствиями. Не следует сначала создавать себе трудности, а потом усиленно бороться с ними.

Нужно осознанно выбирать не пить, через какое-то время это войдет в привычку, потом в характер, далее в личность, а личность создаст судьбу. И это главная задача человека — изменить стандарт праздника, сделать его по-настоящему веселым и незабываемым без алкоголя!

Похмелье — это проблема, которая во многом связана с обезвоживанием организма и его клеток, при этом страдает кора головного мозга и сам головной мозг. Для устранения этих недугов необходимо восполнять количество жидкости в организме. Сам по себе алкоголь — диуретик — человек чаще начинает ходить в туалет, жидкость выходит, а вместе с ней соли калия, магния и натрий. Это оказывает очень серьезное воздействие на организм, поэтому обязательно следует восполнять водный баланс, употребляя больше жидкости.

Однако самое главное — не перебрать. Страдает человек не от самого этанола, а от ацетальдегида — вещество, на которое распадается алкоголь (сначала на ацетальдегид, а дальше на ацетат). Ацетат — это относительно безвредное вещество, а ацетальдегид действительно оказывает пагубное влияние на организм и на самочувствие человека: боли в голове, тошнота, рвота.

В печени не хватает ферментов, чтобы расщепить сразу ацетальдегид до ацетата. Следовательно, большое количество спиртного и ведет к тяжелым последствиям в перспективе. Самое правильное — вовсе исключить алкоголь, поскольку это всего лишь навязанная обществом традиция пить по праздникам. Гораздо проще проснуться с утра бодрым, активным, здоровым и пойти на пробежку, встать на лыжи.

Если вы все же с утра столкнулись с похмельем, то рекомендую выполнять следующее:

Восполнение водного баланса в организме. В идеале можно употреблять так называемые спортивные напитки, где содержатся минеральные соли, калий, магний и т.д. Они продаются практически в любых магазинах. Либо же пить больше минеральной негазированной воды. Не рекомендую пить дистилляты, которые отфильтрованы новомодными методами. В воде обязательно должны быть соли, ионы калия, магния.

В идеале можно употреблять так называемые спортивные напитки, где содержатся минеральные соли, калий, магний и т.д. Они продаются практически в любых магазинах. Либо же пить больше минеральной негазированной воды. Не рекомендую пить дистилляты, которые отфильтрованы новомодными методами. В воде обязательно должны быть соли, ионы калия, магния. Действие алкоголя сначала повышает сахар в крови, потом понижает. В результате чего выводится из организма глюкоза. Поэтому утром нужно съесть что-нибудь сладкое или выпить чай с сахаром.

Нельзя опохмеляться! Это грубое и агрессивное воздействие на организм! Это только усугубляет проблему!





Что касается народных средств, то мое мнение такое: в большинстве случаев они оказывают чисто психологический эффект. Это не значит, что это плохо, ведь главный принцип в медицине — не навреди. Если народные методы работают на уровне психологии, то это уже хорошо.

Например, рассол. Многие привыкли с похмелья пить огуречный рассол. Работает ли этот метод? Отчасти, да. Рассол по своей сути — это соли, а с похмелья организм может испытывать нехватку солей, поэтому многим помогает этот вариант. Организм сам часто подсказывает, чего хочет и что нужно употребить. Иногда пациенты нашего центра говорят, что в похмелье хочется сладкого — организм так сигнализирует о потери глюкозы в крови. Значит нужно съесть шоколадку, конфету или пирожное.





Что касается переедания, могу дать следующие рекомендации.

Нельзя в гости/на корпоратив идти голодным. Не рекомендуется ждать весь день, когда же можно будет сесть за стол и как следует покушать. Основная идея в том, что перед застольем нужно поесть, хотя бы немного: овощной салат (желательно майонез заменить оливковым маслом или лимонным соком) или легкий суп. Если человек садится за стол голодным, он съест намного больше и последствия будут намного тяжелее.

Отдавайте предпочтение не очень жирным блюдам: мясо, салаты. Можно употреблять ферменты, которые помогают переварить пищу, правда, только после консультации с врачом!





Относительно спиртного — я за тотальную трезвость! Избавиться от похмелья можно легко и просто — это не пить алкоголь. Но если уже нельзя иначе, то рекомендую не смешивать разные напитки. Лучше выбирайте бесцветный алкоголь, не окрашенный в темные цвета, поскольку такие напитки оказывают больше негативного воздействия на организм.

При употреблении еды и алкоголя следует употреблять умеренно большое количества воды, но избегайте газировку и сладкую воду, поскольку такие напитки потенцируют ускоренное всасывание алкоголя в кровь, раздражая стенки желудка. Самый лучший вариант для запивания — негазированная минеральная вода.

Перед приемом спиртных напитков рекомендую съесть что-то жирное. Это поможет замедлить всасывание алкоголя в кровь, следовательно, для печени освободится больше времени для выработки фермента, который расщепляет алкоголь.

Рекомендую на утро после застолья не переедать, не нужно доедать вчерашний тазик оливье и в то же время нельзя голодать. Лучше питаться рационально, часто и понемногу. Можно чуть-чуть перекусить, пойти прогуляться, дать время организму переработать пищу, потом снова за стол. И не нужно заниматься самолечением! Если вам плохо на утро после праздника, и вы самостоятельно не можете с этим справиться, обратитесь за профессиональной помощью. Не следует лежать с высоким давлением и ждать, лучше вызвать скорую!»

С наступающими праздниками и бодрого нового года!



