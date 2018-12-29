«Я художник, я так вижу». Любой желающий сможет выставить свою работу в галерее Ващенко

В 2019 году картинная галерея Гавриила Ващенко объявляет новый выставочный проект «Я художник, я так вижу».

Принять участие в проекте может любой житель Гомеля и Гомельской области! Возрастных ограничений нет! Подробности на сайте галереи: http://vaschenko.by/ и по телефону: тел.(+232) 337-942

С 18 февраля по 31 марта 2019 г. в Картинной галерее Г. Х. Ващенко по ул. Карповича, 4 любой желающий сможет выставить свою творческую работу, будь то картина, инсталляция, скульптура, графика, гобелен или авторская кукла (ограничения только этического плана). Возраст участников от 0 до 100 лет.

Работы принимаются с 1 по 14 февраля 2019 г. по ул. Карповича, 4 (с 8:30 до 19.00), но есть возможность приносить их и позже, даже после открытия. Галерея будет «доукомплектовывать» выставку каждое утро по будним дням по мере поступления работ.

Организатор взымает взнос за участие в размере 15 белорусских рублей за 1 произведение (размером не более 1 м по большей стороне). Взнос оплачивается в кассе галереи. Для работ, размер которых превышает 1 м. по большей стороне, применяется повышающий коэффициент. При оценке размера работы багет не учитывается. Ограничений к технике исполнения нет!

Работа должна быть оформлена для экспонирования, содержать на обороте полную информация (ФИО автора, контактный телефон, название, техника, год, размер). Если хотите продать работу — указывайте цену. Количество работ от одного автора — не более 3 единиц.

Не принимаются работы, включающие элементы порнографии, разжигающие национальную, расовую или религиозную ненависть, пропагандирующие наркотики. Галерея на правах организатора оставляет за собой право не допустить к участию (либо снять с участия) спорную работу.

Возврат работ производится ориентировочно со 2 апреля 2019 г. по ул. Карповича, 4.