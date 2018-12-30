Двенадцать дворов Гомеля превратятся в площадку для соседской вечеринки

  • 30 декабря 2018, 10:00
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У жителей Гомеля появится возможность встретить новогодние праздники всем двором и повеселиться на большом уличном празднике: с 24 декабря по 7 января гостьей двенадцати дворов города станет нестандартная новогодняя елка с конкурсами и подарками.



Елка-путешественница — подарок гомельчанам в честь Нового года. Город стал одним из лидеров по количеству подключений домашнего интернета от velcom в регионах Беларуси. Еще одним подарком станут специальные условия и праздничные цены на эту услугу.



Стильная дизайнерская елка с подсветкой, созданная в духе самых актуальных трендов в сфере уличных инсталляций, будет переезжать из одного двора Гомеля в другой на протяжении всех праздничных дней (правда, 30-31 декабря и 1 января она возьмет «выходные»).



Один день — один двор: жители разных районов города смогут ощутить уютную атмосферу настоящего соседского праздника, поучаствовать в играх и получить приятные подарки от организаторов. Собрать всех соседей вокруг необычной елки и создать праздничное настроение помогут развлекательная программа с Дедом Морозом и снеговиком для детей, а также мини-кафе с чаем для взрослых.



Малыши смогут принять участие в онлайн-викторине от видеосервиса VOKA, посвященной любимым мультфильмам, а еще — посостязаться друг с другом в танцевальных конкурсах. И, конечно же, всех от мала до велика пригласит дружный хоровод вокруг главного украшения двора.



Расписание и адреса необычной елки:

30-31 декабря и 1 января — ёлочка на выходном

2 января — ул. Мележа, 6

3 января — ул. Барыкина, 206

4 января — пр. Речицкий, 33

5 января — пр. Октября, 53

6 января — ул. Барыкина, 94

7 января — пр. Октября, 76

Праздник возле ёлки ждёт соседей с 18:00 до 20:00.

Яркий праздник во дворе — это не только теплые эмоции, но и приятные предложения от velcom: подключив домашний интернет в комплекте с VOKA ТВ до 31 декабря, каждый новый клиент получит скидку 50% на абонентскую плату в первые 6 месяцев.

Присоединяйтесь к празднику, участвуйте в играх и получайте ценные призы! Обозначить свое участие в активностях в социальных сетях можно при помощи хэштега #велкомвсемдвором.

Подробности о специальном предложении и полный список адресов-участников можно найти на velcom.by.




Фото: Наташа Ошека. gomel.today. На правах рекламы
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