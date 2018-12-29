Цена кинотеатра «Юбилейный» в Гомеле на электронных торгах поднялась в 1,7 тыс. раз

В Гомеле цена кинотеатра «Юбилейный», реализуемого с электронных торгов, поднялась более чем в 1,7 тыс. раз по отношению к начальной ставке в Br147, сообщили корреспонденту БелТА в комитете государственного имущества Гомельского облисполкома.

Здание кинотеатра общей площадью более 3 тыс. кв.м со всеми инженерными коммуникациями предлагалось ранее с аукциона порядка 10 раз. Двухэтажный кинотеатр типовой конструкции был открыт в 1979 году, работал до конца 2011-го. Начальная цена лота на электронных торгах сегодня составляла Br147. Интерес к объекту проявили семь покупателей, в результате только за первый час торгов его цена возросла в 1 тыс. раз. По их итогам здание продано за Br250,2 тыс., что более чем в 1,7 тыс. раз выше стартовой отметки. Как уточнили в комитете госимущества, это рекордный множитель за всю историю проведения в области электронных торгов.

С большим шагом реализованы сегодня еще три лота. Четыре претендента заинтересовались капитальным строением площадью 468,3 кв.м по переулку Магистральному в Гомеле. Торги стартовали с планки в Br98, шаг за шагом увеличиваясь практически в 130 раз, достигнув Br12,5 тыс.

Здание столовой в Мозыре площадью почти в 800 кв.м предлагалось за Br196. Три участника торгов повысили цену в 128 раз. Объект ушел с молотка за Br25,1 тыс.

Комплекс капитальных строений с административным зданием транспортного участка, гаражом и заправочной в Речице реализован за Br14 тыс. с повышением начальной более чем в 190 раз.

Также приобрести с аукциона в «Гомельоблимуществе» предлагали два объекта в Жлобине и один в Гомеле. Сразу восемь участников заявили о своем желании приобрести административно-хозяйственное здание по улице Спортивной областного центра. Ранее на 460,8 кв.м располагался Центр социальной адаптации лиц, возвратившихся из мест лишения свободы и спецкомендатур. К объекту подведены все необходимые инженерные коммуникации, на территории высажены акации, абрикосы и др. Начальная цена объекта — Br196. Лот продан за Br85 тыс., что выше стартовой цены более чем в 430 раз. На базе приобретенного объекта победитель аукциона планирует создать диспетчерскую службу такси.

С понижением на 80% цены на имущество выставлены лоты в Жлобине: здания двух складов по улице Северной. Оба объекта реализованы.

Недвижимость не должна простаивать, уверены в комитете «Гомельоблимущества». Одна из основных задач — вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов коммунальной собственности, расположенных на территории области.

Всего за 2018 год комитетом проведено 155 аукционов, в том числе семь электронных торгов. Продано почти 200 зданий и сооружений, из которых половина — за 1 БВ (Br24,5). В большинстве это объекты социально-культурной сферы, производственно-складского и сельскохозяйственного назначения.

В основном новые собственники планировали использовать приобретенную недвижимость под производственные и складские нужды, объекты торговли, а также для жилья и ведения личного подсобного хозяйства.