Афиша новогодних мероприятий в Гомеле

Совсем скоро наступит самая чарующая и яркая ночь в году, наполненная радостью и ожиданием чуда. А помогут ощутить праздничное настроение развлекательные мероприятия и концерты, которые пройдут по всему городу.

Площадь Ленина 29 и 30 декабря будет встречать гостей весёлыми представлениями, начиная с 17.00 и до 20.00. А для детей и их родителей до 7 января с 13.00 до 16.00 будет работать сказочная резиденция Деда Мороза.

Концертно-развлекательная программа «Встречаем Новый год вместе!» ожидает гомельчан и гостей города с 31 декабря на 1 января с 23.00 до 03.00. Побывать на праздничных шоу в новогоднюю ночь можно будет и во всех районах областного центра. С 00.30 до 02.00 поздравительная программа «С Новым годом!» состоится на площадке перед Дворцом культуры ОАО «Гомсельмаш». Развлекательную программу «Новогодние забавы» с 01.00 до 03.00 можно будет увидеть возле ДК «Костюковка». В это же время районные праздники ожидают горожан у Ледового дворца, возле ДК «Фестивальный» и на площадке возле кинотеатра «Мир».

Продолжатся районные мероприятия 1 января 2019 года с 13.00 до 15.00 интерактивной конкурсно-музыкальной программой у ДК «Фестивальный», с 12.00 до 15.00 — концертно-развлекательным мероприятием возле кинотеатра «Мир», с 13.00 до 15.00 — концертно-игровым шоу «Новогодний хоровод» на площадке у ДК ОАО «Гомсельмаш», с 14.00 до 16.00 — представлением «Новогодние забавы» у Ледового дворца.

А 1 января праздничное шоу пройдёт с 15.00 до 20.00 на площади Ленина. Возле главной ёлки города концертно-развлекательную программу можно будет увидеть также с 2 по 6 января, начиная с 17.00 и до 20.00. А 7 января в Гомеле пройдут праздничные мероприятия, посвященные Рождеству Христову.