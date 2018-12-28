Топ-7 елок Гомеля. Как выглядят городские и районные лесные красавицы

Каждый год Гомель словно превращается в сказочный город. Оживают любимые мультипликационные персонажи и знаки зодиака, а особая подсветка домов и улиц наполняют Гомель особой праздничной атмосферой и настоящим волшебством. В такое время даже самый заядлый скептик поверит в чудо и обязательно загадает желание возле зеленой красавицы, тем более что в этом году в каждом районе города установлено сразу по несколько елок.

«Сильные новости» прошлись по городу и посмотрели, какие лесные красавицы радуют гомельчан в 2018 году. Забегая вперед скажем, что красивейшими новогодними елками в этом году Гомель может действительно похвастаться.

1. Начнем с ели, которая встречает всех приезжих горожан и гостей города на Привокзальной площади.





Елочка составлена из специальной конструкции-каркаса и живых еловых ветвей. На восьми уровнях расположились яркие новогодние украшения: бело-голубые горизонтальные гирлянды, красные бантики и разноцветные шарики. На вершине конусной ели красуется большая «вифлиемская звезда». Вся Привокзальная площадь также украшена в национальной белорусской стилистике.





2. Если прогуляться вверх по городу и подняться по проспекту Ленина к центральной площади, вы сможете полюбоваться не просто уникальной для всего Гомеля рождественской елью, а необычным и впечатляющим деревом в масштабах всей Беларуси.





Высота дерева достигает 32 метра. Украшает идеальную по форме конусную ель оригинальная гирлянда, которая состоит из 120 тысяч ярких лампочек-пикселей диаметром 40 сантиметров. Именно эта необычная гирлянда позволяет проецировать на елку не только изображения, но и анимированные видеоролики.





Кстати, в 2018 году для горожан и гостей города на площади расположились торговые ряды с рождественскими сувенирами, резиденция Деда Мороза и оригинальные тематические фигуры-инсталяции.





3. Дальше берем курс на улицу Советскую. Там на площади Восстания возле танка расположилась еще одна лесная красавица. На верхушке елки красуется пятиконечная красная звезда — один из немногих сохранившихся новогодних атрибутов в стилистике СССР.





Ель украшена снежинками, миниатюрными звездами и небольшим количеством ярких гирлянд, а рядом с ней расположилась объемная светодиодная конструкция в фоме подарка. Всю композицию дополняют четыре белоснежных коня и карета, которые словно застыли на мгновенье в ожидании Деда Мороза и Снегурочки.

4. Если на время убежать из центра Гомеля и перенестись на окраины, можно убедиться, что в каждом уголке города царит своя неповторимая праздничная атмосфера. Например, вот такая необычная новогодняя композиция установлена вблизи Ледового Дворца.





Именно здесь установлена популярная у гомельчан фотозона и слова «из ярких лампочек», множество новогодних светодиодных декораций и, конечно же, большая новогодняя ель. К слову, вот уже второй год подряд именно это зеленую красавицу сравнивают с прошлогодней елью в Вильнюсе. Два дерева связывает одна дизайнерская задумка — резные окошки и балконы по всему периметру конструкции. Действительно, сходство трудно не заметить, однако в администрации района говорят, что при украшении новогодней елочки на коллег из соседних стран не смотрели.









5. Дальше отправляемся в Железнодорожный район. Здесь возле ДК «Гомельмаш» установлена небольшая по высоте, но яркая и заметная ель. Рядом с ней разместились фигуры снеговиков с музыкальными инструментами в руках — настоящие рождественские меломаны.





Елочка хоть и уступает по высоте своим городским «коллегам», однако благодаря общему образу ничуть не проигрывает в настроении: украшена ель белоснежными бантиками из атласных лент, голубыми снежинками и разноцветными гирляндами.





6. Если заглянуть в глубь гомельских двориков, то можно услышать, как Дед Мороз поздравляет детишек и взрослых с наступающим Новым годом. Рядом с необычной елочкой гомельчане пьют горячий чай, участвуют в конкурсах и играх со снеговиком и получают подарки.





Каждый день арт-елка переезжает в другой двор, чтобы жители разных районов смогли ощутить уютную атмосферу настоящего соседского праздника, поучаствовать в играх и получить приятные подарки от организаторов. Эти соседские вечеринки для горожан организовал velcom — в этом году Гомель стал одним из лидеров по подключению фиксированного интернета от телеком-оператора.









Так, у жителей Гомеля появилась еще одна возможность встретить новогодние праздники всем двором и повеселиться на большом уличном празднике. 28 декабря елочка и Дед Мороз будут радовать горожан во дворе по ул. Царикова 7, а 29 декабря — ул. Косарева 5. Следующие адреса вскоре обещают сообщить организаторы.





7. Замыкает плеяду городских новогодних красавиц елка в Новобелицком районе в зоне отдыха Пруды.





Идеальная по форме ель выглядит по-настоящему завораживающе: особый колорит создает вид на церковь, которая расположена позади праздничного дерева. В таком архитектурном ансамбле создается неповторимое ощущение сказки и волшебства.





С наступающим новым годом, друзья!