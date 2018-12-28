Нашли зажатой спинкой дивана, но официальной версией будет внутриутробная инфекция. Подробности смерти девочки в Волотове

Большой резонанс вчера получила публикация «Сильных новостей» о смерти двухнедельной малышки в доме по улице Огоренко. При практически полном отсутствии официальной информации в сети появились различные версии случившегося.

Напомним, 27 декабря «Сильные новости» опубликовали материал о погибшем младенце. От соседей и знакомых с ситуацией людей мы получили информацию о том, что девочка погибла в результате травм, полученных от соприкосновения с диванной конструкцией. После того, как факт смерти удалось подтвердить, было принято решение новость опубликовать. Чуть позднее Следственный комитет дал официальный комментарий, в котором не озвучил никаких подробностей, лишь заявив, что никаких факторов, указывающих на криминальный характер происшествия, установить не удалось.

Позднее, при таком же отсутствии официальной информации о причине смерти ребенка, ряд государственных и приближенных к госструктурам сайтов заявил, что сведения о диване как причине гибели девочки не соответствуют действительности. В Сети, тем временем, от многих начала звучать версия о том, что девочка умерла от внутриутробной инфекции, с которой была выписана из роддома.

Поскольку сейчас по городу распространяется множество слухов, а некоторые обвиняют нас в публикации недостоверной информации, публикуем достоверную — «Сильные новости» попытались разобраться в ситуации, в том числе выйдя и на источники в медицинской сфере.

В частности, со слов медиков, которые были знакомы с ситуацией после того, как факт смерти был зафиксирован, информация о диване изначально всплыла в ходе опроса матери.

Женщина показала, что девочку нашли синей, прижатой спинкой дивана. Однако надо отметить тот факт, что мать несколько раз меняла свои показания и явно в них путалась.

Фактом является и то, что, несмотря на наличие версии о том, что девочка пострадала, оказавшись прижатой диванной спинкой, вскрытие не установило признаков насильственной гибели либо смерти от удушения.

Однако же у погибшей девочки нашли признаки внутриутробной инфекции. Здесь ситуация тоже неоднозначная. Медики утверждают, что с этими признаками ребенок был выписан из роддома, поскольку, согласно официальному диагнозу, они носили остаточный характер и не могли нанести вреда здоровью девочки.

Тем не менее, на сегодняшний день следствие склоняется к тому, чтобы объявить причиной смерти именно внутриутробную инфекцию, несмотря на ее незначительное содержание в организме ребенка.

По словам источника, знакомого с ситуацией, «просто такая версия сейчас удобна всем, потому что иначе причину объяснить просто не получается. История мутная и правды мы тут уже не найдем».

Со своей стороны, «Сильные новости» признают, что изначально опубликованная информация о том, что в квартире не было детской кроватки, является ошибочной — ее нам передали соседи семьи.

Во всем остальном, как выяснилось, обстоятельства неоднозначные, а факт обнаружения девочки, прижатой спинкой дивана, подтверждает сразу несколько независимых друг от друга источников в различных органах.