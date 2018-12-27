Фоторепортаж: зимний тур по Чернобыльской зоне на Гомельщине

Чуть больше недели назад в Минске прошел круглый стол, посвященный развитию туризма на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. И вот на минувших выходных представители туристических компаний и агроусадеб, специализирующихся на организации экотуров, посетили его, чтобы оценить потенциал этой Terra Incognita на карте Беларуси.

Инициатором тура выступил международный фонд поддержки дикой природы «Красный Бор», организаторами Национальное агентство по туризму РБ и Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС РБ.





В первый день было запланировано знакомство с брагинской частью заповедника. Ее границей служит дорога, связывающая выселенную деревню Савичи с районным центром (КПП заповедника находится прямо на его окраине). Если слева тянутся деревни, то справа — бывшие поля, заросшие фруктовыми деревьями. Однако посадили их не люди, а дикие кабаны, которые невольно распространяют семена вместе со своим пометом.





Вот так причудливо переплетаются на территории заповедника культурный и природный ландшафты. Пожалуй, самым ярким примером этого является бывший поселок Солнечный. До 1986 года здесь располагалось хозяйство «Брагинское», которое выращивало телят по чешской технологии. В память о временах процветания остались заброшенные пятиэтажные дома, вокруг которых успел вырасти молодой лес, и недостроенное здание торгово-развлекательного центра.

Сегодня жителями Солнечного являются лишь животные. Зайцы-русаки проложили через его улицы свои тропинки, судя по следам, сюда частенько наведываются и лисы. Хмурая зимняя погода не позволила в полной мере оценить колорит этого места — весной, когда появится зелень, его заброшенность наверняка станет еще более контрастной.









Конечно, по своим масштабам Солнечному трудно сравниться с городом Припять, который расположен на украинской стороне зоны отчуждения. Однако ПГРЭЗ — это в первую очередь не впечатляющие объекты вроде саркофага над реактором Чернобыльской АЭС, а природа, которая за 32 года, прошедших с момента аварии, успела многое отвоевать у людей.





Словно в подтверждение этих слов дорогу участникам тура преградил зимняк, который с аппетитом поедал останки зайца, проигравшего борьбу за выживание. Когда микроавтобус подъехал ближе, хищная птица нехотя перелетела на дерево, уступив место сороке. А еще через несколько километров произошла встреча с орланом-белохвостом. Его добычей оказалась енотовидная собака, от которой остались лишь обглоданный скелет и шкура.





Главная особенность брагинской части ПГРЭЗ заключается в том, что раньше здесь находились большие площади мелиорированных торфяников. Однако для того, чтобы предотвратить пожары, в начале 2000-х годов их решено было повторно заболотить. После того как на собирающих каналах появились земляные перемычки, уровень воды повысился. В итоге удалось восстановить верховые болота. Это быстро оценили животные. Сегодня в этой части заповедника гнездится 10 пар большого подорлика, появилась большая популяция серых гусей, возросла численность и других водно-болотных птиц.





Вечером участники тура посетили Хойникский краеведческий музей. Весь второй этаж посвящен аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствиям. В Беларуси подобных экспозиций не так уж много.





Еще одна представлена в Музее ПГРЭЗ, расположенном рядом с КПП «Бабчин». Именно он должен стать своеобразными «въездными воротами», через которые будущие туристы будут попадать на территорию заповедника. У каждой из отселенных деревень, расположенных на его территории, есть свои особенности.













Так, например, Погонное является одной из самых больших. Помимо частных домов, в которых до сих пор сохранилась обстановка, здесь можно увидеть клуб, школу, мастерские и другие кирпичные постройки. Рядом с Красносельем расположена одна из живописных стариц Припяти. На ее берегу до сих пор лежат ржавые остовы катеров, которые были брошены здесь после аварии. У туристов также будет возможность подняться на вышку, с которой в ясный день видны Чернобыльская АЭС, саркофаг над реактором и знаменитое колесо обозрения в Припяти.





По дороге, если повезет, можно встретить волка или другого крупного хищника: следов попадается много, судя по ним, в одном месте целая стая перебралась по подтаявшему льду на другой берег старицы.





Участники тура смогли оценить преимущества того, что он состоялся зимой. Именно в это время года зубры, которых на территории заповедника насчитывается порядка 150, выходят на подкормку. Некоторые из них подпускают очень близко, заставляя забыть, что речь идет о диких животных. Просто благодаря постоянной охране они не боятся людей, которые находятся внутри ограды, тогда как зубры свободно бродят по лесу.









Что касается радиации, то некоторые участники тура оказались разочарованы: дозиметр так ни разу и не издал тревожный писк, предупреждая об опасно высоком уровне излучения. Отчасти в этом был виноват снег, который сыграл роль экрана, отчасти — сам выбор маршрута, который проходил по относительно «чистым»





Лишь в одном месте уровень радиации оказался в 10 раз выше нормы.





Директор ПГРЭЗ Михаил Рубащенко специально привез туда участников рекламного тура, чтобы показать, что чернобыльская зона по-прежнему представляет опасность. И, начиная разрабатывать туристические маршруты по ней, нужно об этом помнить и соблюдать меры безопасности.





Как выяснилось во время финального обсуждения, участники тура по-разному видят будущее туризма в Чернобыльской зоне. В любом случае массовым он не будет по определению — и самостоятельным тоже. Отменять контрольно-пропускной режим никто не собирается, а посетители смогут передвигаться только на транспорте, принадлежащем заповеднику, и в сопровождении сотрудников научного отдела. Большинству белорусов, скорее всего, будет достаточно 3-4 часовой экскурсии с посещением музея заповедника и нескольких отселенных деревень. Для ученых и иностранных туристов, интересующихся природой, возможна организация многодневных туров. Ведь ПГРЭЗ — это не просто закрытая территория, куда сложно попасть.

Благодаря отсутствию вмешательства со стороны человека вот уже не одно десятилетие здесь идут естественные природные процессы. Животные порой самым неожиданным образом используют брошенные постройки (например, барсуки часто строят свои городки под фундаментами домов, а лошади Пржевальского пережидают непогоду в стойлах), некоторые виды не встречаются больше нигде на территории Беларуси. Именно возможность увидеть уникальную природу ПГРЭЗ должна стать главным стимулом посетить белорусскую часть Чернобыльской зоны.