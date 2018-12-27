В Волотове погибла двухнедельная малышка. По предварительной информации, её раздавило диваном

  • 27 декабря 2018, 14:07
  • 296
  • 0


23 декабря на улице Огоренко погибла 2-недельная девочка.

По информации «Сильных Новостей», ее забрали из роддома, но у родителей не было достаточно денег на отдельную детскую кроватку и малышка спала на одном диване вместе с ними.

По информации из официальных источников, новорожденная скоропостижно скончалась. А по другой информации, ребенок попала в конструкции раскладного дивана, где девочку просто раздавило.

Будет дополнено.




gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (24390)

Метки: Происшествия (13600), Главное (6500)

Комментарии правила




Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров