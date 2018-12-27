В Волотове погибла двухнедельная малышка. По предварительной информации, её раздавило диваном

23 декабря на улице Огоренко погибла 2-недельная девочка.

По информации «Сильных Новостей», ее забрали из роддома, но у родителей не было достаточно денег на отдельную детскую кроватку и малышка спала на одном диване вместе с ними.

По информации из официальных источников, новорожденная скоропостижно скончалась. А по другой информации, ребенок попала в конструкции раскладного дивана, где девочку просто раздавило.

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