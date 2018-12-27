Картошка с маслом и укропом и мясо на гриле. Что будут готовить на праздничный стол повара гомельских ресторанов?

«Сильные новости» совместно с онлайн сервисом по доставке еды mg-dostavka.by разработали серию новогодних и очень аппетитных материалов, в которых шеф-повара гомельских кафе и служб доставки расскажут, что они будут готовить на новогодний стол, а также поделятся простыми рецептами праздничных блюд. Приятного аппетита!





Мы уже рассказывали о новогоднем столе с японскими блюдами и рецептами свиных медальонов от поваров службы доставки еды Yummy, а также о фаршированных кальмарах и скумбрии на гриле от PIZZMAN и канапе с ветчиной и говядиной в от Ривьера. Сегодня мы поделимся простыми секретами приготовления мяса на гриле и салата с креветками от повара кафе «Black Bar» Сергея.





«Каждый год я встречаю Новый год со своей семьей. Обычно мы готовим стандартный набор блюд, правда, каждый год стараемся добавлять что-то новое. Я люблю сложности на кухне, поэтому всегда стараюсь экспериментировать.

На прошлый Новый год, например, я делал салат из печени трески и салат из кальмара. В этот раз очень хочется мяса на гриле, которое делается достаточно просто. Говяжью вырезку необходимо нарезать кусочками, замариновать розмариновым маслом (оливковое масло с розмарином, перебитое в блендере), добавить специи и немного Ворчестерского соуса (можно купить в любом гипермаркете).

Кстати, этот соус идеально подходит и для мяса, и для салатов, и для соусов. Буквально через пару минут после маринада мясо можно жарить на чугунной решетке на углях. Если вы любите сыроватое мясо, то достаточно обжарить по полторы минуты с каждой стороны: чем дольше держишь на огне, тем более прожаренное мясо будет. Солить мясо нужно прямо во время жарки.

Из традиционной кухни дома мы готовим фаршированные грибами яйца. Рецепт очень простой: сыр, обжаренные грибы, майонез и желток перемешать и добавить содержимое в яйца. Также в этом году на столе у меня будет варенная картошечка, очень вкусно подавать ее вместе с укропом и сливочным маслом. Кстати, на кухне я всегда стараюсь импровизировать! В этом году это будет салат из креветок, примерный рецепт я уже продумал.





На одну порцию салата понадобится: 5-6 больших креветок, 12 ломтиков цукини, подсолнечное или ореховое масло, цедра и сок лайма, 1 чайная ложка натертого имбиря, щепотка перца чили, небольшая горсть кинзы и мяты и ложечка соевого соуса. Сперва нужно поджарить креветки, добавить туда цедру лайма и имбирь, далее добавить кабачки, сок лайма, чили и рубленную зелень. Далее снять ингредиенты с огня, выложить на тарелку, полить соевым соусом и подать к столу.

Приятного аппетита и счастливого нового года!»

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