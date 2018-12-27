Фотофакт: в Гомеле на переходе автомобиль сбил мужчину, разыскиваются очевидцы

  • 27 декабря 2018, 12:03
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В понедельник утром под колеса Kia Venga попал 57-летний мужчина, переходивший дорогу на «зеленый».

Авария произошла примерно в 6.45 на Студенческой. При повороте налево водитель не уступил дорогу и сбил пешехода на переходе, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Мужчина получил телесные повреждения и госпитализирован в травматологию.



Однако без помощи очевидцев в этом деле не справится. Если вы стали свидетелем происшествия, просьба позвонить по телефонам 68-44-44, 68-26-28, в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.




gomel.today
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