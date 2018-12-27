Какие кинопремьеры ждут гомельчан с 27 декабря

Зимние праздники считаются самым популярным периодом для посещения кинотеатров. Это всегда подтверждают высокие кассовые сборы и толпящиеся за билетами на новую картину зрители. Мы уже спешим помочь вам разобраться с новинками гомельского кинопроката и дать представление о том, чего стоит ожидать от премьер в январе.

«Три богатыря и Наследница престола»

Жанр: приключенческий комедийный мультфильм





Продолжение самой успешной российской мультипликационной франшизы «Три богатыря». Новая часть серии станет девятым по счёту полнометражным мультфильмом во вселенной и будет носить подзаголовок «Наследница престола».

Полюбившемуся зрителю князю Киевскому приходит пора выбирать себе наследника. Но вот на чьи плечи ляжет столь тяжёлый груз ответственности? Выбор падает на ближайшую родню князя — племянницу и почти принцессу Забаву Путятишну, которая нынче вместе со своим мужем Елисеем проживает и учится в далёком Царьграде, где бразды правления принадлежат вероломному Василевсу. Для того, чтобы вернуть наследницу в родной дом, Киевский князь собирает отряд из трёх богатырей (Ильи Муромца, Добрыни Никитична и Алёши Поповича), а также придворного коня Юрия. Знакомую команду ждёт множество опасностей и забавных ситуаций на пути в Царьград.

За постановку полнометражной анимационной ленты «Три богатыря и Наследница престола» отвечает всё тот же Константин Бронзит. Когда как анимационная студия «Мельница» и кинокомпания «СТВ» уже запустили в производство десятую картину во франшизе, выход которой случится в 2019-м году.

Смотрите в кинотеатрах с 27-го декабря

«Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел»

Жанр: российская комедия





Популярный телевизионный комедийный сериал канала ТНТ «Полицейский с Рублёвки» продолжает набирать обороты и обретать всё большую популярность, а создатели франшизы решили не останавливаться на достигнутом и сменить формат. В то время, когда киноальманах «Ёлки» прощается со зрителем и завершает своё существование, знакомые зрителю герои решили пойти ва-банк и занять освободившиеся место в нише российских новогодних комедий.

В полнометражной картине «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» знакомые зрителю герои телесериала в лице Гриши Измайлова, Владимира Яковлева, Ники Измайловы и других попадут в круговерть историй. Накануне празднования Нового года отделение полиции «Барвиха Северное», где работает Гриша Измайлов, оказывается на грани закрытия. Главному герою для того, чтобы сохранить своё место работы, предстоит пойти на отчаянные меры. И, вместе с оперативниками, совершить дерзкое ограбление местного банка, чтобы впоследствии раскрыть это нашумевшее дело и восстановить репутацию своего отдела. Ожидаемо, дела у горе-грабителей пойдут не по плану, и команда впутается в череду юмористических зарисовок, объединённых новогодними гэгами и приключениями.

Над полнометражной картиной работал всё тот же сценарист Илья Куликов («Зона Отчуждения», «Закон каменных джунглей», «Чернобыль» и другие), ответственный за создание оригинальных трёх сезонов похождений Григория Измайлова. Главных героев комедии исполняет всё тот же знакомый актёрский ТНТ-состав в лице Александра Петрова, Александры Бортич, Сергея Бурунова, Светланы Сухановой и других.

Смотрите в кинотеатрах с 27-го декабря

«Снежная Королева: Зазеркалье»

Жанр: новогодний мультфильм





Российский анимационный сериал «Снежная Королева» после трёх полнометражных картин продолжает наращивать обороты и даже показывать неплохие сборы в западном кинопрокате. Воронежская анимационная студия Wizard Animation решила не останавливаться на достигнутом и продолжить историю персонажей, придуманную с нуля на основе произведений Ганса Христиана Андерсена.

События «Зазеркалья» начнут разворачиваться после того, как могущественный и величавый король Хагард, чуть не потеряв всю свою семью из-за проделок Снежной Королевы, решает очистить весь сказочный мир от волшебства. А для этого всех обладателей магических сил он заточает в том самом Зазеркалье. Но как же мир продолжит существовать без сказки, которая рискует навсегда исчезнуть с просторов королевства? На помощь магическим существам решается Герда, потому как её основная сила заключена не в сказочных чарах, а в вере в искреннюю дружбу и настоящее добро. Героине, заручившись поддержкой пиратов, троллей и даже самой Снежной Королеве придётся пуститься в долгое приключение, полное опасностей и забавных ситуаций.

Рассчитанная на самую широкую аудиторию новая часть мультипликационного франчайза не только вновь вернёт на экраны главных персонажей, включая Роллана, но и продемонстрирует последствия прямого столкновения магии и науки, волшебных сил и технологического прогресса. За создание мультфильма отвечает всё та же команда во главе с режиссёром и сценаристом Алексеем Цицилиным, а за озвучивание персонажей — Лина Иванова, Владимир Зайцев, Ольга Зубкова и Ирина Безрукова.

Смотрите в кинотеатрах с 3-го января

«Мэри Поппинс возвращается»

Жанр: семейный мюзикл





Продолжение культового американского мюзикла «Мэри Поппинс» образца 1964-го мировые критики уже называют одним из главных киноукрашений начала 2019-го года. Американская кинолента вернёт на большие экраны легендарную воспитательницу и познакомит подрастающую аудиторию с героиней сказочных рассказов детской писательницы Памелы Трэверс. Картина, действие которой развернётся в антураже Лондона времен великой депрессии 1930-х, вновь сведёт на экране загадочную няню-волшебницу с уже повзрослевшим семейством Бэнксов, своих воспитанников. Представившись их новой воспитательницей детей и заручившись поддержкой нового друга Джека, хранителя уличных фонарей, героине вновь предстоит пережить тяжёлые дни, чтобы, в конце концов, не без помощи магии, обрести настоящее семейное счастье с уже новым поколением Бэнксов.

За постановку новых музыкальных приключений Мэри Поппинс в исполнении Эмили Блант отвечает небезызвестный Роб Маршалл, режиссёр кинолент «Чикаго» и «Мемуары Гейши». Оригинальный же мюзикл является нетленной классической мирового кинематографа, получил пять статуэток «Оскара» и был внесён в национальный реестр фильмов США.

Смотрите в кинотеатрах с 3-го января

«Жил-был Дэдпул»

Жанр: сказочное супергеройское приключение





Что будет, если попытаться перемонтировать уже готовую картину и попытаться причесать её под абсолютно другой жанр? А если включить самоцензуру и сделать из жёсткого и циничного фильма ленту, доступную более молодой аудитории? Идею снять семейную версию приключений популярного супергероя Marvel пришла в голову режиссёру Дэвиду Литчу и исполнителю главной роли Райану Рейнольдсу ещё во время съемок картины «Дэдпул 2», и теперь результат их эксперимента мы сможем наблюдать на экранах больших кинотеатрах.

Комедийный фантастический боевик о знаменитом наёмнике в красном костюме, подвергшийся цензуре его собственных создателей, вернёт на экран супергероя, на которого в очередной раз объявил охоту солдат-убийца. Помимо разборок со злодеями центральному персонажу предстоит расставить жизненные приоритеты, понять важность дружбы и семейных ценностей, а также поразмышлять над уместностью использования подлых и жестоких приёмов, применяемых во благо победы над злом.

Семейному варианту картины о полюбившемся зрителю супергерое, из которого были вырезаны все циничные и жестокие сцены насилия, а также убрана нецензурная брань, был присвоен рейтинг PG-13. Что, в отличие от предыдущих картин о Дэдпуле, позволит посмотреть эту историю вместе с детьми. Для этого создателям киноленты пришлось доснять несколько дополнительных эпизодов. Однако, в Америке фильм уже провалился в прокате и собрал массу разгромных отзывов от профильной прессы.

Смотрите в кинотеатрах с 3-го января

«Т-34»

Жанр: российская военная драма





Новая российская патриотическая военная драма режиссёра и сценариста Алексея Сидорова, основана на реальных событиях времен Второй Мировой войны. А над созданием убедительности происходящего на экране работали пять приглашённых исторических консультантов.

События фильма развернутся в 1941-м году, когда молодой советский солдат Ивушкин после неравных танковых баталий под руководством Клауса Ягера попадает в плен к немецким захватчикам. Чудом оставшийся в живых спустя нескольких лет заточения, центральный герой в отчаянии решается на опрометчивый поступок — прямо во время фашистских учений на полигоне он захватывает советский легендарный танк Т-34 и устраивает громкий побег. Пришедший от этой новости в ярость Клаус Ягер, который не может поверить в то, что обычный советский солдат сумел обвести вокруг пальца всю его роту, высылает вслед за бойцом целый строй новейших «Пантер». Теперь Ивушкину в условиях наступающей на пятки смертельной опасности предстоит преодолеть более 350 километров до границы и попытаться скрыться от преследователей.

Съёмки картины «Т-34», главные роли в которых исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум и Винценц Кифер, проходили не только на территории современной России, но и в чешских городах Праге, Локете и Терезине. Для режиссёра Алексея Сидорова и продюсера Рубена Дишдишяна картина стала шестой совместной работой. Ранее они вместе работали над фильмами «Бой с тенью», «Темный мир в 3D» и другими.

Смотрите в кинотеатрах с 3-го января

Что посмотреть дома?





Следующие киноленты, о которых вы, скорее всего, до этого не слышали, помогут создать особую атмосферу новогодней суеты и поспособствуют удержанию праздничного настроения. Строго рекомендуем запастись пледом и тёплыми напитками!

Чудо на 34-й улице

(Miracle on 34th Street, 1947. Режиссёр: Джордж Ситон)





Один из классических и самых популярных американских новогодних фильмов «Чудо на 34-й улице» имеет в штатах статус, схожий с «Иронией судьбы или С лёгким паром» — настолько она пришлась по вкусу высшим чинам, что её продолжают ежегодно показывать в канун Рождества. Это картина режиссёра Джорджа Ситона, снятая по рассказу Валентина Дэвиса. По её мотивам снято уже четыре ремейка, поставлен мюзикл на подмостках Бродвея, лента получила три Оскара, два Золотых Глобуса и была внесена в Национальный реестр наиболее значимых фильмов в истории кинематографа. Картина рассказывает историю, случившуюся накануне Рождества, когда актёр, который должен был играть Санта Клауса во время праздничного парада, устроенного крупным торговым центром, оказывается пьяным. Режиссёру рождественского парада ничего не остаётся, как уговорить прохожего старика Криса Крингла занять место Санты, с чем тот успешно справляется. После такого выступления Крингл получает работу в магазине, но нарывается на крупные неприятности, отказываясь продавать детям залежавшиеся и некачественные игрушки. В итоге старик окажется ответчиком в суде и попытается доказать, что он и есть тот самый настоящий Санта.

Полярный экспресс

(The Polar Express, 2004. Режиссёр: Роберт Земекис)





Это первая работа знаменитого Роберта Земекиса, целиком выполненная при помощи технологии Motion Capture. Здесь местные персонажи не только разговаривают голосами известных актёров, но и полностью копируют их жестикуляцию и мимику. Поставленная картина по мотивам короткого рассказа Криса Ван Оллсбурга получила несколько номинаций на «Оскар» и «Золотой Глобус».

Она рассказывает зрителю историю о главной проблеме человека, когда он взрослеет и перестаёт верить в чудеса. Том Хэнкс примерил на себя роль проводника и машиниста сказочного поезда, путь которого лежит к самому Северному полюсу, в обитель Санта Клауса. Внешность одного из центральных персонажей сказочной истории, мальчика, который перестал верить в рождественскую магию, была смоделирована на основе детских фотографий самого Хэнкса. И пусть фильм не претендует на самую оригинальную историю, сплав современных технологий с искренней и волшебной атмосферой обязательно пробудят ребёнка внутри вас.

Счастливого Рождества

(Joyeux Noël, 2005. Режиссёр: Кристиан Карион)





Основанная на реальных событиях времён Первой Мировой войны, попавших на страницы учебников истории под заголовками «Рождественское перемирие», лента была презентована на 58-м Каннском кинофестивале и впоследствии получила номинацию на статуэтку Оскар как «Лучший фильм года на иностранном языке».

Война — это смертельна игра глав государств, но не вражда обычных людей, простых солдат, оказавшихся в окопах накануне рождественской ночи 1914-го года. Здесь, на затерянном участке западного фронта четверым людям — шотландскому священнику, французскому лейтенанту, немецкому тенору и его возлюбленной — предстоит столкнуться с самым чудесным и необычным сочельником в их жизни. Возникшее в траншеях спонтанное братство выведет этих людей навстречу друг к другу, чтобы пожелать «Счастливого рождества».