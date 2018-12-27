В новогоднюю ночь в Гомеле будет работать общественный транспорт

Уже традиционно перед Новым годом Гомельский горисполком принимает решение о более удобном проведении новогодних мероприятий для жителей города.

В связи с этим будет продлена работа общественного транспорта в ночь с 31 декабря 2018 года до 5.00 1 января 2019 года по следующим маршрутам: троллейбусы №№ 10, 20; автобусы №№ 1, 12, 18а, 20.