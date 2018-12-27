В Гомеле пройдет новогодний забег малышей с участием олимпийской чемпионки Юлии Нестеренко

Мероприятие, участие в котором примут не только юные гомельчане, но и знаменитости из мира спорта, запланировано в Гомеле на 28 декабря во Дворце легкой атлетики.

Как информирует Белта, забег детишек до шести лет предполагается во время соревнований на Кубок области. В нем также примут участие именитые спортсмены, в том числе, олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко.

После забега юных гомельчан ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, ростовыми куклами и сказочными персонажами, участники также получат подарки.