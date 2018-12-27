В Гомеле пройдет новогодний забег малышей с участием олимпийской чемпионки Юлии Нестеренко

  • 27 декабря 2018, 09:46
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Мероприятие, участие в котором примут не только юные гомельчане, но и знаменитости из мира спорта, запланировано в Гомеле на 28 декабря во Дворце легкой атлетики.

Как информирует Белта, забег детишек до шести лет предполагается во время соревнований на Кубок области. В нем также примут участие именитые спортсмены, в том числе, олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко.

После забега юных гомельчан ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, ростовыми куклами и сказочными персонажами, участники также получат подарки.




gomel.today
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