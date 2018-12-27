В Гомеле пройдет новогодний забег малышей с участием олимпийской чемпионки Юлии Нестеренко
- 27 декабря 2018, 09:46
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Люди в материале: Юлия Нестеренко (3)
Места: Гомель (24390)
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