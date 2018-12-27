СМИ: Под Гомелем чиновники строят свои «Дрозды» — видео

Деньги в бюджете — есть, но не для всех. Как сообщает Белсат, в деревне Новые Терешковичи под Гомелем в авральном темпе ведется строительство коммуникаций — новой дороги, водопровода и прочего. Местные, однако, недовольны. Почему?

Деревня Романовичи — практически предместье Гомеля. Там строятся граждане, получившие участки по очереди тех, кому требуется жилье, — с водой в канистрах и своим генератором.

«Коммуникаций нет, дороги нет, пробираемся к участку соседними участками», — рассказывает застройщик Александр Стрельченко.

А так выглядит строительство в деревне Новые Терешковичи, всего в 35 километрах от Романовичей. Намытый песок с Сожа, прокладка канализации, подключение электричества и совершенно новая дорога.

«Это все за бюджетные деньги, а сколько там денег — я не знаю. На это есть проект, и согласно проекту все делается», — объясняет Евгений Игнатьев, председатель Терешковичского сельисполкома.

Кажется, бюджет идет на коммунальные нужды, то что же в этом плохого? Но жители деревни Новые Терешковичи рассказывают:

«Началось месяц назад или два, и все решилось. И деньги есть, и все!»

«Мы назвали — Терешковичская Рублевка. Богатые люди будут строиться там, 52 домика».

«Чиновникам всегда есть — двери всегда открыты».

Местные убеждены — именно чиновничество строится на новых участках, а потому и деньги на новую дорогу быстро нашлись.

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