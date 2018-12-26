На новогодних каникулах гомельские школьники смогут ездить в маршрутках бесплатно. Для этого всего лишь нужно иметь при себе фликер

  • 26 декабря 2018, 20:26
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Правда, такой привилегии удостоены лишь учащиеся 1-4 классов.

Как сообщили на сайте Гомельского горисполкома, организаторами профилактической акции «Фликер вместо проездного» выступили КПУП «Гомельоблпассажиртранс» и УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

В рамках акции детвора сможет ездить в маршрутках бесплатно в период с 22 декаря 2018 года по 07 января 2019 года. Для этого необходимо всего лишь предъявить водителю фликер.




gomel.today
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