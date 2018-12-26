На новогодних каникулах гомельские школьники смогут ездить в маршрутках бесплатно. Для этого всего лишь нужно иметь при себе фликер
- 26 декабря 2018, 20:26
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