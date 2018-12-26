Фотофакт: на проспекте Космонавтов образовался «паровозик» из легковушек и «яндекс-такси»

  • 26 декабря 2018, 19:34
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Авария случилась около шести вечера на перекрестке с улицей Дворникова.

На фотографиях видно, что на месте происшествия работает сотрудник автоинспекции.


Будьте аккуратны на дорогах! Ранее «Сильные Новости» сообщали о фуре, которая выскочила за пределы проезжей части на шоссе за «Солнечной».




gomel.today
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