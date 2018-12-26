Не просто хостел для бездомных: в Гомеле создан кризисный центр для людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации

Две спальни с двухъярусными кроватями, мини-кухня, комната отдыха, санузел — помещение напоминает современный хостел, рассчитанный на 10 человек. Но жить здесь будут не просто бездомные, освобожденные из колонии или ЛТП, а люди, которым нужна помощь, кто действительно хочет вернуться в общество.









Социально значимый проект стал первым в республике, реализованным под эгидой Белорусского общества Красного Креста. Инициатором выступила областная организация БОКК в главе с Аллой Смоляк. Воплотить идею в жизнь удалось благодаря совместным усилиям областных и городских властей, правоохранительных органов, Гомельской епархии, спонсорской помощи предприятий.









Дом для бездомных расположился по адресу Свердлова, 21. На эти цели решением Гомельского горисполкома было передано здание, в котором ранее располагался офис Новобелицкой районной организации Красного Креста.









Представители власти, силовых ведомств, Гомельской епархии, предприятий-спонсоров приняли участие в торжественной церемонии открытия кризисного центра. Генеральный секретарь БОКК Ольга Мычко отметила: «У каждого своя беда — у одних больше, у других меньше. Теперь есть место, куда можно прийти и тебе помогут. Это самый лучший подарок, особенно в канун Нового года и Рождества».





Начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Ирина Довгало пожелала постояльцам центра быстрее решить жизненные проблемы и с уверенностью смотреть в будущее. В свою очередь руководитель областной организации БОКК, депутат облсовета Алла Смоляк поблагодарила всех, кто оказал помощь в реализации проекта, о котором ранее нельзя было и мечтать.









Уникальность кризисного центра в том, что это не просто ночлежка для бомжей. Помимо предоставления крыши над головой, здесь окажут конкретную помощь: медицинскую или психологическую, по восстановлению документов, трудоустройству. Срок пребывания до месяца, в исключительных случаях — до трех. Решение о размещении нуждающихся в приюте принимает Красный Крест. Расходы на проживание и питание также возьмет на себя благотворительная организация. Первых постояльцев приют примет уже после Нового года.







