Фотофакт: за «Солнечной» фура сбила фонарный столб и съехала в кювет

  • 26 декабря 2018, 18:15
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ДТП случилось около 14:30.

Об аварии написали в сообществе «ЧП Гомель». Отмечается, что о пострадавших ничего неизвестно, а в комментариях дополняют, что ДТП случилось из-за маневра автобуса, который подрезал большегруз.






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Места: Гомель (24383)

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