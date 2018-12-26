Фотофакт: за «Солнечной» фура сбила фонарный столб и съехала в кювет
- 26 декабря 2018, 18:15
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Места: Гомель (24383)
Метки: Происшествия (13596), Авто (6172)
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