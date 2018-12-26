Детский анимационный фестиваль пройдёт в Гомеле в эту пятницу

В пятницу, 28 декабря, в рамках благотворительного проекта OpShop пройдёт детский анимафест OpMultik.

Начнётся OpMultik с показа новогодних мультфильмов, которые создали участники и участницы благотворительных мастер-классов по мультипликации. На благотворительных мастер-классах, которые в течение двух недель организовывала команда OpShop, дети знакомились, придумывали различных персонажей, рисовали их, сочиняли волшебную историю, а затем оживляли её с помощью техники покадровой анимации. После показа можно будет пообщаться с создателями и создательницами мультиков и задать им все интересующие вопросы о творческом процессе производства их работ.

Кроме просмотра мультфильмов на анимационном фестивале OpMultik будут игры, общение, теплые напитки, сладкие угощения, музыка, а также приятная новогодняя атмосфера.

Детский анимафест OpMultik пройдет 28 декабря в GreenLoft (пл. Ленина,1) с 15.00 до 17.00.

Вход на анимафест свободный.

По всем вопросам можно звонить по телефонам: +37529 3602040 — Александра и +37544 5441460 — Ольга.



