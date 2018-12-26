Детский анимационный фестиваль пройдёт в Гомеле в эту пятницу
- 26 декабря 2018, 17:08
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Места: Гомель (24383)
Метки: Гражданское общество (2048), Афиша (2116)
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