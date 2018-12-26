От живой до пиксельной. Как изменялась главная елка города на протяжении 50 лет — фото

В этом году Гомель может похвастаться одной из самых лучших и красивых елок во всей стране! Новогодняя красавица стоит на главной площади города, а высота дерева достигает 32 метра. Украшает идеальную по форме конусную ель оригинальная гирлянда, которая состоит из 120 тысяч ультра ярких пикселей диаметром 40 сантиметров. Именно эта концепция позволяет проецировать на елку не только изображения, но и анимированные видеоролики.

Но всегда ли Гомель мог похвастаться необычными новогодними атрибутами? «Сильные новости» решили проследить эволюцию главной новогодней красавицы Гомеля и посмотреть, как она становилась краше с каждым годом.





Одно из самых старых новогодних фото Гомельщины. Как видно, большой елки на Центральной площади не было вовсе, только небольшие живые ели и квадратные стенды с изображениями персонажей из любимых сказок. На заднем плане виднеется и тематический аттракцион. По всей видимости, новогодние праздники жители города встречали без обилия снега.

На этом фото за 1959 год можно увидеть, как возле театра разместился елочный базар и прежние стенды со нарисованные волшебными героями. Кстати, в то время не было возможности устанавливать большие елочные конструкции, как это делают сейчас, поэтому все ели были живые.





А вот в конце 1980-х Гомель по-настоящему замело! На площади Ленина установлена небольшая, но очень красивая живая ель, окруженная миниатюрным деревянным забором и снегами!





Уже в начале 2000-ых годов в Гомеле стали устанавливать объемные конструкции с каркасом и еловыми ветками. Правда, без помощи техники МЧС не обходились.

Обратите внимание, что сама елка была относительно невысокая, да и украшения были скромными. А вот забор — достаточно низким, по сравнению с последними годами.

Существенно преобразилась главная площадь города в 2004 году. На новогоднюю красавицу добавили украшений и гирлянд, по периметру площади установили светящиеся фонарики, а подсветка драм театра подчеркнула особую атмосферу рождественских праздников.









С каждым годом городская елка существенно менялась: вырастала вверх и «богатела» на гирлянды и шары.





А уже с 2009 года живые веточки ели стали заменять на искусственные. Внешне такие изменения не особо заметны, однако работники лесхоза очень положительно отнеслись к такому нововведению.





Начиная с 2012 года рядом с зелеными елями стали устанавливать еще дополнительные новогодние игрушки и стенды. Например, в 2012 году возле елки появился забавный объемный снеговик и свечи, а в 2013 — миниатюрные елочки на всей территории площади.

















Кстати, каждый год количество украшений на елке увеличивалось. Так, в 2014 году главная городская красавица держала на себе 60 светодиодных гирлянд — на 40 больше, чем было в 2013 году. В ее иллюминации было задействовано 5,7 тыс. энергосберегающих светодиодных лампочек. В этот же год впервые елка была увенчана не пятиконечной, а Вифлеемской звездой.

В 2015 году высота главной елки области, которая монтировалась на металлическом каркасе из двух тысяч искусственных ветвей, составила почти сорок метров. На площади разместился детский сказочный городок и шатры, имитирующие звездное небо, а также резиденция Деда Мороза, город мастеров, и тематические светящиеся композиции — елочный шар, подарок и символ 2016 года — обезьянка.













В 2016 году кроме новогодней красавицы на площади Ленина появился также детский сказочный городок и шатры, имитирующие звездное небо, а еще — Огненный Петух и необычная конструкция, изображающая цифру 2017. К слову, за несколько лет высота ели и количество украшений не менялось.





В этом году не только елка в Гомеле уникальная, но и в целом вся площадь очень красиво украшена! Торговые ряды, резиденция Деда Мороза и фигуры в форме знаков зодиака — сказка и волшебство в нашем городе в самом разгаре!











