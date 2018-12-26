За инцидент с сотрудником МЧС скандальный блогер Филипович получил 15 суток. И назвал это «политическим преследованием»

Сегодня состоялся суд по административному делу, фигурантом которого стал гомельский блогер Максим Филипович.

Напомним, некоторые время назад мужчина оказался в центре скандала, выложив в Youtube видео своих пререканий с сотрудником МЧС во время тушения крупного пожара на предприятии «Линия сноса». На видео оказалась перепалка между ним и одним из спасателей, который не захотел представляться по требованию Филиповича. После этого блогер некоторое время шел за пожарным, пытаясь в язвительной форме вытянуть того на диалог.

Общественность была возмущена таким поведением, некоторые граждане создали в Интернете петицию с требованием привлечь Филиповича к ответственности.

Сегодня по этому делу состоялось судебное заседание, по итогам которого Максим Филипович получил 15 суток административного ареста по статье «Хулиганство», которая подразумевает наказание за нецензурную брань в общественном месте, оскорбления, приставания к другим гражданам. Это уже второй срок для Филиповича подряд.

Примечательно, что, по сообщениям очевидцев, в зале суда Филипович назвал приговор «политическим преследованием».