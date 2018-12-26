В Гомеле 85-летняя пенсионерка загорелась от газовой плиты, спасли соседи — фото, видео

Неосторожность едва не закончилась для пенсионерки 1933 года рождения, проживающей в областном центре в доме по ул. Советская 97 трагически.









Как сообщили в МЧС, сотрудники ведомства выехали на вызов по сообщению о пожаре. Когда прибыли на место, обнаружили сильное задымление, однако огня уже нигде не было — потушили соседи.









По предварительной информации, одинокая старушка готовила себе еду, снимала с плиты кастрюлю, как водится, прихватив ее полотенцем. Огонь на плите, между тем, продолжал гореть. От него вспыхнула сначала полотенце, потом — одежда пенсионерки. К счастью, бдительность проявили соседи женщины: почувствовав запах дыма, они выбили входные двери в квартиру и сами потушили пожар на кухне.



