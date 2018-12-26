Новогодний елочный флешмоб! Поделитесь снимком вашей зеленой красавицы и создайте настроение всему Гомелю!

  • 26 декабря 2018, 14:02
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До Нового года остается всего пять дней! Самое время загадывать новогоднее желание и упаковывать подарки для родных и близких!

Многие гомельчане уже украсили свои дома и установили новогодние елочки. Давайте вместе посмотрим, какие необычные зеленые красавицы создают праздничную атмосферу в квартирах горожан. «Сильные новости» объявляют большой новогодний флешмоб!

Давайте подарим друг другу новогоднее настроение! Фотографируйте украшенные елочки у себя дома, выкладывайте в соцсети, а буквально через пару дней мы выберем самые красивые снимки и сделаем яркую фото подборку елок.

Условия новогоднего елочного флешмоба просты:

1. Сфотографируйте елку, которую вы установили у себя дома.

2. Разместите фотографию в своем аккаунте в соцсетях (Инстаграм, ВК и ОК).

3. Добавьте к публикации #GomelTodayHoliday и отметьте на фото @gomeltoday.

4. 29 декабря на сайте «Сильные новости» появится статья с подборками самых лучших и красивых новогодних елочек!

Счастливого нового года и ярких впечатлений!




gomel.today
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