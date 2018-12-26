Экспортная Lada из Гомельской области за 2850 долларов. В Минске продается Samara 1996 года выпуска в состоянии нового авто

За 22 года эта машина проехала 39 тысяч, то есть каждый год она в среднем проезжала 1772 километра. Сегодня Lada Samara в уникальном состоянии выставлена на продажу в одном из автохаусов Минска.

Семейство Lada Samara выпускалась Волжским автозаводом в 1984-2013 годах. В нашем случае речь идет о ВАЗ-21099 — переднеприводном седане малого класса 1996 г.в. Что примечательно, это экспортный вариант Samara.





«Машину мы нашли в Гомельской области, — рассказывает сотрудник автохауса. — Она досталась детям по наследству от отца, дочь решила ее продать. Lada Samara практически не ездила, а последние четыре года и вовсе стояла в гараже. У нее был только один хозяин — белорус. В 1996 году ее купила сестра хозяина в Германии ему в качестве подарка. Машина приехала в Беларусь и здесь эксплуатировалась с нуля километров. Есть все документы о покупке этого авто в немецком автосалоне, даже номерные планки остались. Дедушка на машине практически не ездил, пробег на сегодняшний день составляет всего 39 тысяч километров».





Долгий «простой», с одной стороны, сохранил машину в аутентичном виде, с другой — некоторые проблемы все же возникли. Колесные диски приобрели рыжий налет, поржавели и две банки глушителя. Зато кузов сохранился в идеальном состоянии, лишь краска потускнела. Новые владельцы купили колесные диски, две банки глушителя, отполировали кузов, починили тормоза и провели полное обслуживание.









«А почему бы и не обновить автомобиль новыми запчастями, тем более что стоят они копейки?! Новый колесный оригинальный диск можно купить за 40 рублей! Поменяли все четыре. В багажнике лежали три колпака, одного не хватало. Но они страшные, на белых дисках машина смотрится красивее. Поставили новые задние тормозные цилиндры и передние суппорты. Суппорт стоил 20 рублей, цилиндры — по 10! Само собой, прокачали систему. Ремень ГРМ с натяжителем обошелся в 30 рублей. Две банки глушителя стоили 80 рублей. Кстати, у экспортной версии стоит еще и катализатор, но с ним все в порядке. За амортизаторы и пружины отдали 80 рублей. Поменяли также масло и все фильтры».





Что примечательно, сохранилась «родная» краска. Но ее толщина не самая большая, а после полировки стала еще меньше — около 50 мкм. Однако до сих пор нигде нет ни «жучков», ни сколов. ЛКП как новое.





На переднем крыле есть небольшие вмятины, которые при желании можно устранить беспокрасочным методом. По бокам кузова проходит серебристая окантовка — это признак экспортной версии.





Днище автомобиля полностью обработано антикоррозийным составом. Правда, когда — неизвестно. Сохранились также «родные» брызговики. «Да я тут на "девяточке" проеду!» — самый популярный комментарий к сюжетам на тему внедорожной езды на YouTube. Отчасти так оно и есть: клиренс у машины большой, с проходимостью все в полном порядке.





Есть все документы о покупке этого автомобиля в Германии.





Салон не вызывает никаких вопросов. Сохранилась оригинальная кассетная магнитола.





Состояние подкапотного пространства исключительное. Даже если здесь все и мыли, в любом случае ощущаются честные 39.000 км пробега. Пластик бачков технических жидкостей не потемнел — это о многом говорит. Нет ни малейших подтеков и у двигателя. Система подачи топлива инжекторная, причем это экспортная версия с Евро-4 и двумя лямбда-зондами.





Кроме того, экспортная версия щеголяет улучшенной шумоизоляцией.

Правда, качество работы АвтоВАЗа местами впечатляет... Нет, машина не была в ДТП, «волнистость» на арке под бачком стеклоомывателя оригинальная.





На ходу машина резвая. Все-таки 1,5-литровый бензиновый двигатель, 5-ступенчатая коробка передач и малый вес авто делают свое дело. Не удивляет наличие скрипов: ВАЗ есть ВАЗ, тем более 1990-х годов.





«Машина скорее на любителя. Не все будут готовы отдать такие деньги за LADA. С другой стороны, состояние у автомобиля как у нового, пробег маленький. Все полностью обслужено, ничего чинить не нужно. Сел — поехал. Запчасти стоят копейки, расход топлива небольшой: до 6 литров на трассе и 7-8 в городе. Выставили на продажу неделю назад. К нам приходил клиент, машина ему очень понравилась. Уже готов был купить, но жена не разрешила, сказала покупать только иномарку».