Сбор средств без назначения и нецелевые траты. Как заработать на благотворительности, выяснили гомельские блогеры — видео

Гомельский Youtube-проект «Общество Гомель», основанный Артемом Шапоровым, вышел за рамки областного центра и начал поднимать проблемы в других городах Беларуси.

На этот раз блогеры провели целое расследование. Объект расследования — сбор денег для лечения за рубежом больной девочки из Гродно. Сумма сборов исчислялась сотнями тысяч долларов. Если вкратце, то история такова.

Заболел ребенок. Первоначально лечение проходило в Боровлянах, После лечения наметилась ремиссия, но родители принимают решение лечить ребенка за границей. В качестве места для лечения была выбрана израильская клиника Ихилов.

Сбор идет по всей стране. Собирают все — благотворительные фонды, волонтеры и частные лица. Но через некоторое время выясняется, что в клинике ИХИЛОВ об этой девочке не знают вообще, а счет за лечение, на основании которого ведется сбор денежных средств выставлен не клиникой Ихилов, а частной компанией-посредником.

Несмотря на разразившийся скандал, сбор денежных средств продолжался. И продолжался до тех пор, пока донаторы и те, кто, жертвовал на лечение ребенка значительные суммы не забили тревогу, требуя отчетов о расходовании собранных средств...

В результате больная девочка начинает проходить лечение в Польше. Родители ребенка и куратор-волонтер держат глухую оборону, не предоставляя никакой конструктивной информации о том, каким образом и на какие цели расходуются деньги.

Подробности смотрите в видеосюжете.