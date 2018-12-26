Самая красивая елка Беларуси — в Гомеле. Аэросъемка с квадрокоптера

  • 26 декабря 2018, 11:33
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Гомельская новогодняя красавица в этом году прогремела на всю Беларусь. И не удивительно. Ведь светодиодная елка, установленная в нашем городе на центральной площади, стала первой такого рода в стране.

Каждый вечер гомельчане нескончаемым потоком идут полюбоваться необычным новогодним деревом. А Youtube-канал studio Love — video production опубликовал потрясающее видео, где вся красота предновогоднего Гомеля запечетлена с квадрокоптера.

Наслаждайтесь!




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