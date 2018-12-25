В Гомельском районе легковушка столкнулась с фурой. Два человека погибли

Следственное управление УСК по Гомельской области завело уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) УК по факту ДТП в Гомельском районе, сообщила корреспонденту БелТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

24 декабря около 16 часов на 79-м км трассы граница Российской Федерации — Гомель — Кобрин водитель «Киа» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Скания». В результате ДТП 50-летний водитель легковушки и его 48-летняя супруга скончались на месте происшествия. Их 24-летняя дочь госпитализирована. Все трое проживали в Речице.





Следователи совместно с экспертами осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину. Будут проведены необходимые судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. Работу на месте происшествия координировал начальник УСК по Гомельской области.





Сотрудники Следственного комитета просят граждан, ставших очевидцами происшествия или обладающих записями видеорегистратора с места ДТП, обратиться в УСК по Гомельской области по телефонам: (80232) 69-31-23, (8029) 345-29-37, (8044) 772-75-45.