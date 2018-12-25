В Гомельском районе легковушка столкнулась с фурой. Два человека погибли
- 25 декабря 2018, 14:32
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Люди в материале: Мария Кривоногова (162)
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