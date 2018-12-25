В Урицком милиционеры пожурили парня за переход в неположенном месте. Спросили, что несет в тяжелых сумках, а он честно признался, что насвай

В Урицком 22 декабря милиционеры поймали парня с крупной партией насвая.

Поздним вечером сотрудники милиции заметили молодого мужчину с большими сумками, который неторопливо пересекал проезжую часть. Милиционеры остановили пешехода и пожурили за нарушение ПДД, а заодно уточнили, что он несет в своих сумках. Парень честно признался, что несет насвай. Его доставили в Гомельский РОВД, чтобы проверить достоверность его слов.





В райотделе выяснилось, что 22-летний парень не обманул — в его сумках нашлось насвая на 5000 рублей. По его словам, некурительную табачную смесь ему доставил водитель фуры из России. Правда, ни имени, ни телефона, ни марки машины парень запомнить не смог. Как сообщает УВД, полученный насвай он планировал реализовать в Гомеле. В отношении парня возбуждено административное дело.