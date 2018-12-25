Сказочная резиденция Деда Мороза открывается на центральной площади в Гомеле

Сказочная резиденция Деда Мороза открывается сегодня на площади имени Ленина в Гомеле, сообщили корреспонденту БелТА в Гомельском горисполкоме.

С 13.00 у главной елки областного центра встречать ребят и их родителей будут Дед Мороз со Снегурочкой. Они припасли сладкие подарки для тех, кто подготовит стихотворение или сможет отгадать загадку. Гостей праздника также ждут развлечения, игры и хороводы. Хорошее настроение подарят на творческой площадке и артисты домов культуры и школ искусств Гомеля: в репертуаре любимые всеми новогодние композиции. А согреться горячим чаем и подкрепиться лакомствами предложат на торговых рядах.

Побывать в сказочной резиденции и пообщаться с ее хозяином и его помощниками жители и гости Гомеля смогут по 7 января.

Как сообщалось, на центральной площади областного центра в этом году впервые зажглась пиксельная новогодняя елка. На новогодней красавице 120 гирлянд, почти 60 тыс. ультраярких пикселей диаметром 40 мм. Системой управления образуется единый экран, на котором демонстрируют световые композиции. Верхушку елки украшает Вифлеемская звезда.

Иллюминационными новинками радует и сама площадь. В одну композицию выстроены пять арок с кружевным орнаментом. Появилась новая арка с качелями, которая вдохновляет на создание ярких новогодних фотографий. Световой городок образуют 60 небольших елок. Также на площади разместились главные символы уходящего и грядущего года — собака и поросенок, уже полюбившиеся гомельчанам знаки зодиака и другие иллюминационные фигуры.