Видеонаблюдение и туалеты. Стал известен итоговый вариант инвестиционной программы Гомеля на 2018 год

12 декабря Гомельский городской совет депутатов внес изменения и дополнения в Инвестиционную программу города Гомеля на 2018 год. Это уже четвертые изменения, принятые после утверждения программы.

В результате общий объем финансирования возрос почти вдвое с 3855130 до 6729980 BYN. Итоговый перечень объектов строительства и реконструкции, включенных в инвестиционную программу выглядит следующим образом:

— Благоустройство с устройством гостевой парковки по пер. Спартака в г. Гомеле

— Благоустройство с устройством гостевой парковки по ул. Спартака в г. Гомеле

— Капитальный ремонт ул. Жарковского на участке от ул. Советской до ул. Кирова в г. Гомеле

— Капитальный ремонт и модернизация в учреждениях образования

— Капитальный ремонт и модернизация в учреждениях здравоохранения

— Замена тепловых сетей, находящихся в хозяйственном ведении организаций жилищно-коммунального хозяйства, входящих в систему Министерства ЖКХ РБ

— Проектирование и строительство (реконструкция) новых уличных распределительных газопроводов от места присоединения к действующему уличному распределительному газопроводу до отключающего устройства на вводе в жилой дом для газификации эксплуатируемого жилищного фонда граждан

— Система видеонаблюдения на территории, прилегающей к филиалу государственного учреждения «Городской центр культуры» «Центр инклюзивной культуры»

— Система видеонаблюдения площади Труда в г. Гомеле

— Система видеонаблюдения площадки зоны отдыха «Пруды» по ул. Ильича, д. 126а в г. Гомеле

— Строительство комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами для г. Гомеля и Гомельского района

— Общественные туалеты на набережной р. Сож в г. Гомеле

— Замена светильников наружного освещения на энергоэффективные (реконструкция) в Железнодорожном, Советском, Новобелицком и Центральном районах г. Гомеля.

— Устройство ограждения по улице Владимирова в городе Гомеле

— Устройство ограждения по улице 70 лет БССР в городе Гомеле

— Оптимизация схемы теплоснабжения с переводом 44-х одноквартирных жилых домов на индивидуальное отопление и горячее водоснабжение с установкой газовых котлов в микрорайоне Восточный, города Гомеля

— Реконструкция теплотрассы от ТК 31-21 до здания Дворца культуры по ул. Юбилейная, 48 в г. Гомеле«.

— Реконструкция ул. Шевченко в г. Гомеле

— Капитальный ремонт и модернизация в учреждениях культуры

— Модернизация котельной по ул. Рокоссовского, 23А-1 в г. Гомеле.

— Устройство систем пожарной безопасности в общежитиях, находящихся в хозяйственном ведении организаций жилищно-коммунального хозяйства системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, в том числе разработка проектно-сметной документации

— Капитальный ремонт и модернизация в учреждениях физической культуры и спорта

— Реконструкция помещения бассейна под зал для хореографии ГУО «СДЮШОР № 4 г. Гомеля» ул. Катунина, 16А.