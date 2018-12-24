Видеофакт: в Гомеле парень в трусах бегал вокруг новогодней елки

В воскресенье днем многие гомельчане стали свидетелями странной картины: неизвестный парень в маске наворачивал круги вокруг новогодней елки на Привокзальной площади.

Впрочем, личности своей «спортсмен» не скрывает. Шокировать людей своими выходками — это его хобби, о чем несложно догадаться, просматривая его Youtube-канал.

Находясь в Москве, он развлекался тем, что нюхал девушек и отбирал шапки у мужчин. В Гомеле также ищет способы произвести впечатление: то на башню залезет, то бросит себе же на голову снежок размером с голову снежной бабы.

Однако должного отклика у «зрителей» его видео так и не находят, о чем говорят комментарии подписчиков. Но их мы оставим за кадром, уж слишком они эмоциональны и не проходят цензуру.