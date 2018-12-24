В Гомеле на площади Ленина появился незаметный светофор

В Гомеле на площади Ленина установили светофор. Однако проблема в том, что не видят его ни водители, ни пешеходы.

— Вся проблема в том, что светофор стоит «наискось» далеко и на фоне огромной светодиодной елки. Он становится из-за этого незаметным и сливается с новогодними иллюминациями. А со второй полосы для автомобилей его тоже не видно. Есть только одно решение — поставить дополнительный светофор по середине, — уверены подписчики сообщества «ЧП Гомель».

Многие водители согласны с данным мнением. По их словам, «там много отвлекающих огней» и «он висит как одна из гирлянд».

Ситуация усугубляется тем, что поблизости расположено много развлекательных заведений, посетители которых часто возвращаются домой в нетрезвом виде, а следовательно, заметить незаметный светофор им и вовсе не суждено.

По словам сотрудников милиции, днем на пешеходном переходе дежурят госавтоинспекторы, предупреждающие о светофоре.