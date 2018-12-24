От 0 до −15°С. Погода в Гомеле на неделю

Погода в последнюю неделю декабря будет переменчивой: столбик термометра будет прыгать от 0 до −15°С.

В понедельник гомельчан минуют погодные сюрпризы: днем будет около −3°С, ближе к вечеру прогнозируется небольшой снег.

Однако во вторник будет несладко. Ожидается резкое похолодание. Уже с утра на градуснике будет −12°С. Самый же пик морозов придется на ночь со вторника на среду — до −15°С.

Однако продержатся холода недолго. В среду днем метеорологи обещают около нуля и метель.

В вечеру четверга вновь похолодает до −7°С, но до конца рабочей недели дневная температура, по словам синоптиков, не должна опускаться ниже −5°С.